«Нуждается в развитии»: Богомолов ответил на открытое письмо студентов МХАТ

Режиссер Константин Богомолов прокомментировал критику в свой адрес, связанную с его назначением ректором Школы-студии МХАТ, и высказался о спорах вокруг «своих» и «чужих» в театральной среде.
Он отметил, что негативная реакция, коллективные письма и обращения, в том числе анонимные, его не задевают. По словам режиссера, он не воспринимает подобные формы давления и считает важным сосредотачиваться не на обсуждениях, а на реальной работе. Богомолов напомнил, что для него близка позиция Олега Табакова, который призывал прежде всего «дело делать».
Разделение на «своих» и «чужих» Богомолов назвал наивным и бессмысленным. Он подчеркнул, что вся русская театральная школа выросла из системы Станиславского, а его собственный педагог в ГИТИСе Андрей Гончаров был прямым наследником традиций МХАТа и русского психологического театра.
Режиссер добавил, что сегодня любой актер или режиссер, работающий серьезно, существует внутри этой методологии вне зависимости от полученного образования.
— Поэтому имеет смысл думать не о происхождении, а об эффективности, о целях и задачах. О тех проблемах, которые сегодня стоят перед театральным образованием вообще и перед Школой-студией МХАТ в частности. Да, это один из столпов, но он тоже нуждается в развитии, обновлении, иногда — в болезненных решениях, — рассказал Богомолов «Известиям».
24 января певица Виктория Цыганова раскритиковала назначение режиссера Богомолова исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ.