Опаснее коронавируса? Врачи о вирусе Нипах

О вирусе Нипах говорят реже, чем о COVID-19 или гриппе, но специалисты по инфекционным болезням считают его одной из самых опасных зоонозных инфекций современности. Причина не в скорости распространения, а в тяжести последствий и крайне высокой смертности.
Доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского Университета Мурад Шахмарданов объясняет, чем опасен вирус Нипах и почему за ним внимательно следят эпидемиологи по всему миру.
Что такое вирус Нипах.
Вирус Нипах относится к семейству парамиксовирусов. Это зоонозная инфекция, то есть вирус передается человеку от животных, а затем может распространяться и между людьми.
Основными природными резервуарами считаются:
— летучие лисицы (фруктовые летучие мыши).
— свиньи.
Наибольшие риски заражения зафиксированы в странах Южной и Юго-Восточной Азии — Бангладеш, Индии, Малайзии, Сингапуре.
Почему вирус Нипах так опасен.
Главная угроза вируса Нипах — не массовое распространение, а чрезвычайно высокая летальность.
По данным наблюдений, смертность при вспышках составляет от 40% до 75%, что в разы выше показателей COVID-19.
Кроме того, существуют и другие факторы риска.
Нет вакцины и специфического лечения.
На сегодняшний день:
вакцины для людей не существует лечение носит исключительно симптоматический и поддерживающий характер.
Несколько вакцинных кандидатов находятся в разработке, но до широкого применения еще далеко.
Поражение мозга и тяжелые осложнения.
Вирус Нипах может протекать по-разному:
от бессимптомного носительства до тяжелой пневмонии и смертельного энцефалита.
Именно энцефалит (воспаление мозга) является основной причиной летальных исходов. У пациентов возникают дезориентация, сонливость, судороги, кома.
Даже у выживших часто остаются:
стойкие неврологические нарушения судорожные припадки изменения личности.
Длинный инкубационный период.
Инкубационный период вируса Нипах может достигать 45 дней. Это значительно осложняет эпидемиологический контроль, так как зараженный человек долгое время может не подозревать о болезни.
Похож ли Нипах на COVID-19.
У вирусов есть определенные сходства, но ключевые различия гораздо важнее.
Оба вируса:
являются РНК-вирусами имеют животное происхождение способны передаваться от человека к человеку.
Однако по скорости распространения они принципиально различаются.
COVID-19 оказался чрезвычайно заразным из-за воздушно-капельного пути передачи. Нипах же передается в основном при тесном контакте.
Основные пути заражения Нипахом:
употребление сырого финикового или пальмового сока контакт с фруктами, загрязненными слюной или мочой летучих мышей контакт с инфицированными животными (особенно свиньями) тесный контакт с больным человеком.
Воздушно-капельный путь возможен, но пока изучен недостаточно.
Вывод эпидемиологов: вирус Нипах не способен вызвать пандемию масштаба COVID-19 в текущем виде, но представляет смертельную угрозу при локальных вспышках.
Как защититься, если вакцины нет.
Поскольку специфической защиты не существует, профилактика остается ключевым фактором.
В эндемичных регионах.
избегать контакта с летучими мышами и свиньями, не употреблять сырой финиковый или пальмовый сок, тщательно мыть и очищать фрукты, соблюдать строгую гигиену при уходе за больными, хорошо проваривать мясо.
Для путешественников.
соблюдать меры пищевой гигиены, избегать рынков с живыми животными, следить за официальными предупреждениями эпидслужб.
Почему за вирусом Нипах следят во всем мире.
По словам специалистов, главная стратегия защиты человечества сегодня — это:
раннее выявление вспышек строгий эпидемиологический контроль инвестиции в разработку вакцин и противовирусных препаратов.
Вирус Нипах пока не стал глобальной угрозой, но его потенциал заставляет ученых и системы здравоохранения держать его под постоянным наблюдением.