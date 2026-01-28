В Самаре рассматривают проект расширения дороги в Куйбышевском районе

В Самаре прошло совещание двух министерств и администрации города. Во время встречи рассмотрели вопрос расширения дороги в Куйбышевском районе, сообщают в департаменте транспорта города.
— Дорогу и мост через реку Татьянку планируют расширить до четырех полос. На данный момент идет подготовка документов для реализации проекта, — указали в сообщении.
По словам главы города Ивана Носкова, Куйбышевский район и его территории продолжают развиваться. После встречи с жителями Сухой Самарки и обсуждения транспортной доступности населенного пункта прорабатывается ряд решений. Некоторые из них уже запустили в работу.