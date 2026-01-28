Россиян ждет увеличение выплат с 1 февраля: кому рассчитывать на прибавку

В свою очередь, Соцфонд отчитался о выплате денег россиянам. Так, сообщалось, что с начала 2026 года повышенную надбавку к пенсии уже получили около 4,9 миллиона человек. Речь идет о гражданах старше 80 лет и инвалидах I группы, для которых надбавка была проиндексирована.