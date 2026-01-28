Россиян ждет увеличение выплат с 1 февраля: кому рассчитывать на прибавку

Социальные выплаты инвалидам, ветеранам боевых действий и участникам Великой Отечественной войны проиндексируют в России с 1 февраля. Об этом заявил Ярослав Нилов. Его слова прозвучали в беседе с РИА Новости.
По его словам, после повышения ежемесячная выплата инвалидам I группы составит 6157 рублей. Для инвалидов войны и участников ВОВ, ставших инвалидами, сумма увеличится до 8794 рублей. Ветераны боевых действий будут получать 4839 рублей, а участники Великой Отечественной войны — 6596 рублей.
Депутат уточнил, что индексация затронет все категории получателей, включая детей-инвалидов. Перерасчет произведут автоматически, без подачи дополнительных заявлений. Мера входит в систему регулярной поддержки социально уязвимых групп.
«Регулярная индексация социальных выплат — это важный элемент государственной политики, направленной на повышение уровня жизни и социальной защищенности наших граждан, которые в силу различных обстоятельств нуждаются в особой поддержке», — сказал Ярослав Нилов.
Тем временем в Госдуме предлагают ввести для пенсионеров дополнительную ежегодную выплату в формате так называемой 13-й пенсии. Инициатива исходила от депутатов фракции «Справедливая Россия». Они указывали на необходимость компенсировать рост цен и предлагали устанавливать доплату перед Новым годом на уровне не ниже полутора прожиточных минимумов пенсионера.
Кроме того, представители той же фракции выступили с предложением перейти от ежегодной индексации пенсий к ежеквартальной. Речь шла о пересчете страховых и социальных пенсий четыре раза в год с учетом фактической инфляции за каждый квартал. Коэффициенты, как предполагается, должно определять правительство. Мера должна помочь нивелировать инфляцию для пенсионеров.
В свою очередь, Соцфонд отчитался о выплате денег россиянам. Так, сообщалось, что с начала 2026 года повышенную надбавку к пенсии уже получили около 4,9 миллиона человек. Речь идет о гражданах старше 80 лет и инвалидах I группы, для которых надбавка была проиндексирована.