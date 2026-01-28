Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Население Узбекистана к началу 2026 года превысило 38,2 млн человек

На 1 января 2026 года постоянное население Узбекистана составило 38,23 млн человек, передает Нацкомстат.

Источник: Курсив

Из этого количества на мужское население пришлось 19,25 млн человек (50,4%), женщин — 18,97 млн (49,6%).

На начало нынешнего года в городах проживают 19,47 млн человек, в сельской местности — более 18,76 млн узбекистанцев.

Всего в 2025 году в стране было зарегистрировано 267,1 тыс. браков и 46,9 тыс. разводов.

Внешняя миграция остается отрицательной: в Узбекистан переселились 1,1 тыс. человек, тогда как страну покинули 10,1 тыс.

Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что на 15 января онлайн-перепись в Узбекистане прошли 1,2 млн человек.