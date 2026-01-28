Население Узбекистана к началу 2026 года превысило 38,2 млн человек

Из этого количества на мужское население пришлось 19,25 млн человек (50,4%), женщин — 18,97 млн (49,6%).
На начало нынешнего года в городах проживают 19,47 млн человек, в сельской местности — более 18,76 млн узбекистанцев.
Всего в 2025 году в стране было зарегистрировано 267,1 тыс. браков и 46,9 тыс. разводов.
Внешняя миграция остается отрицательной: в Узбекистан переселились 1,1 тыс. человек, тогда как страну покинули 10,1 тыс.
