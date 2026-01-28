Панды-близнецы Сяо-Сяо и Лей-Лей вернулись в Китай из Японии

28 января в 01:00 по местному времени (в 20:00 по московскому времени) большие панды прибыли в международный аэропорт Тяньфу в Чэнду, провинция Сычуань. После прибытия панды были направлены на базу Китайского центра по сохранению и исследованию больших панд в городе Яань в той же провинции для прохождения карантина.