Панды-близнецы Сяо-Сяо и Лей-Лей вернулись в Китай из Японии

Панды-близнецы Сяо-Сяо и Лей-Лей, которые до этого времени жили в токийском зоопарке Уэно, вернулись в Китай. Сообщили в Центральным телевидением Китая.
28 января в 01:00 по местному времени (в 20:00 по московскому времени) большие панды прибыли в международный аэропорт Тяньфу в Чэнду, провинция Сычуань. После прибытия панды были направлены на базу Китайского центра по сохранению и исследованию больших панд в городе Яань в той же провинции для прохождения карантина.
Администрация токийского зоопарка сообщила, что из-за большого интереса к предстоящему переезду билеты на посещение зоопарка 25 января разыгрывались в лотерее.
Японская сторона опасается, что ухудшение отношений между Китаем и Японией может привести к тому, что Китай откажет Японии в аренде новых панд. Это первый случай с 1972 года, когда в Японии не останется ни одной панды.
Ранее гонконгская газета South China Morning Post писала, что Сяо-Сяо и Лей-Лей были вывезены на месяц раньше запланированного срока из-за роста напряженности между странами.