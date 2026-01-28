Почти 95 тысяч рублей: в Башкирии назвали район с самыми высокими зарплатами

Среднемесячная заработная плата в Башкирии с января по сентябрь 2025 года составила 72 153 рубля. Это на 11,1% выше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщили в Башстате.
Самые высокие показатели среди муниципалитетов зафиксированы в Уфимском районе, где средний заработок достиг 94 869 рублей (рост на 9,2%). В число лидеров также вошли Хайбуллинский район (94 010 рублей), Уфа (91 713 рублей), Салават (86 542 рубля), Учалинский район (86 066 рублей) и Благовещенский район (82 948 рублей).
Наименьший уровень среднемесячной заработной платы отмечен в Бурзянском районе — 42 357 рублей. Низкие показатели также зафиксированы в Бакалинском (45 492 рубля), Зианчуринском (45 666 рублей), Стерлибашевском (45 841 рубль), Федоровском (47 271 рубль) и Караидельском (47 350 рублей) районах.
