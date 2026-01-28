В Омской области лишенный прав водитель вел незарегистрированный «Мерседес»

На 16 км трассы Омск — Русская Поляна ДПС остановила «Мерседес Бенс» под управлением 26-летнего местного жителя. Мужчина оказался лишенным водительских прав, а автомобиль — незарегистрированным. Об этом рассказали 28 января в УМВД по региону.
Проверка Госавтоинспекции показала, что иномарка была снята с учета порядка трех месяцев назад, в октябре 2025 года. В ведомстве также уточнили, что остановленный шофер не имеет права водить транспортные средства в течение 18 месяцев, с августа 2024-го.
«Государственные регистрационные знаки изъяты, автомобиль помещен на штрафную стоянку, а самому водителю придется ждать судебного решения. По статье № 12.7 КоАП РФ предусмотрена ответственность в виде штрафа 30 тысяч рублей или административного ареста до 15 суток», — рассказали в пресс-служба УМВД.
Ранее мы писали, что в Омской области выявили более 4 тысяч нарушений в сфере ЖКХ.