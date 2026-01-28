Глюкоза сообщила об отмене концертов в Алматы и Астане

Глюкоза обратилась к фанатам из Казахстана в своем Instagram. «Казахстан, любимые! Я к вам с грустной новостью. Вынуждена отменить концерты, которые был запланированы 07.02 в Алматы и 08.02 в Астане», — написала она.
По ее словам, организатор перестал выходить на связь с ее командой и букинг-агентом. Для возврата билетов артистка посоветовала обратиться по месту их приобретения. Певица все же надеется на скорую встречу со зрителями в Казахстане. «Мы сделали все, чтобы исправить ситуацию и встретиться с вами, но обстоятельства сильнее… Скоро наладим связь», — подбодрила она фолловеров.