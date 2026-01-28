Нижегородцам на заметку: уборка снега сжигает 400 ккал в час

«Упражнения» с лопатой во время уборки снега задействуют сразу несколько групп мышц, оказывая воздействие на все тело. Как говорит эксперт, подъем и броски снега заставляют работать плечи и предплечья, грудные и широчайшие мышцы спины. Но для снижения нагрузки на спину тренер советует напрягать ноги и ягодицы.