Нижегородцам на заметку: уборка снега сжигает 400 ккал в час

Приход очередных снегопадов в Нижний Новгород может стать поводом к тому, что жители многоквартирных домов начнут убирать придворовые территории своими силами, не дожидаясь работников ЖКХ. Сколько калорий может сжечь такая «тренировка» в интервью РИАМО рассказал тренер-партнер сети фитнес-клубов DDX Fitness Юрий Аверьянов.
«Упражнения» с лопатой во время уборки снега задействуют сразу несколько групп мышц, оказывая воздействие на все тело. Как говорит эксперт, подъем и броски снега заставляют работать плечи и предплечья, грудные и широчайшие мышцы спины. Но для снижения нагрузки на спину тренер советует напрягать ноги и ягодицы.
«Подобные активности в непогоду зимой могут быть полноценной физической нагрузкой, если выполнять их с правильной техникой. Следите за положением спины, распределяйте усилия на ноги, двигайтесь плавно и не торопитесь, это помогает безопасному укреплению мышц и снижению риска травм», — отметил Аверьянов.
Физические упражнения на улице во время уборки снега — это еще тренировка опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы. Такие движения поддерживают тонус мышц спины, ног, рук и корпуса, а также общую подвижность. За час активной работы лопатой можно сжечь 300−400 килокалорий в зависимости от интенсивности и массы тела.