Короткий февраль напугал россиян: что будет с окладами всех работающих

Как известно, в 2026 году в феврале будет всего 19 рабочих дней. Меньше только в январе и в мае. В остальные месяцы — от 20 до 23. При этом в разные годы соотношение рабочих дней меняется в зависимости от того, как выпадают праздники и выходные.