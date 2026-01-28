Короткий февраль напугал россиян: что будет с окладами всех работающих

Малое число рабочих дней в феврале не повлияет на размер окладов работников. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Ее слова приводит ТАСС.
Как известно, в 2026 году в феврале будет всего 19 рабочих дней. Меньше только в январе и в мае. В остальные месяцы — от 20 до 23. При этом в разные годы соотношение рабочих дней меняется в зависимости от того, как выпадают праздники и выходные.
Однако Бессараб подчеркнула, что волноваться не стоит. Поскольку при окладной системе оплаты длина месяца и количество рабочих дней не отражаются на итоговой сумме зарплаты. Как следствие, фиксированный оклад выплачивается независимо от производственного календаря.
«Длина месяца и количество рабочих дней в нем при окладной системе оплаты труда никоим образом на конечную сумму заработной платы за месяц не влияют», — сказала Светлана Бессараб.
Напомним, короткая рабочая неделя ждет россиян в конце февраля. Из-за Дня защитника Отечества она месяца будет четырехдневной. При пятидневке работать предстоит с 24 по 27 февраля. Выходные продлятся с 21 по 23 февраля.