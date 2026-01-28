Он был счастлив: как ушел создатель золотой сборной РФ по футболу Игнатьев

«Самое главное — он был замечательным другом. Где бы он ни работал, на любую должность он подбирал людей прежде всего из числа своих воспитанников или тех, кого тренировал лично. У него было лишь одно требование: человек должен быть высочайшим профессионалом. Поэтому в его команде всегда были достойные люди», — сказал экс-вратарь.