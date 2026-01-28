Он был счастлив: как ушел создатель золотой сборной РФ по футболу Игнатьев

В ночь на 27 января на 86-м году жизни ушел из жизни бывший главный тренер сборной России, заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев. Новость о его смерти подтвердил спортивный комментатор Василий Конов. Экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили в эксклюзивном разговоре с aif.ru рассказал о своих последних встречах с легендарным специалистом, подарившим стране победу на юношеском Евро-1988 и возглавлявшим главную команду страны в сложные 1990-е.
«При разговоре старался не заострять внимания на болезни»: последний звонок.
В последние месяцы жизнь Бориса Петровича была борьбой. В декабре 2024 года он перенес серьезную операцию на желудке, а весной 2025-го потребовалась срочная медицинская помощь из-за осложнений. Но даже в это трудное время он оставался в кругу близких и коллег. Анзор Кавазашвили, поддерживавший связь с Игнатьевым, поделился трогательными деталями их последнего общения.
«В последнее время я ему только звонил, и при разговоре старался не заострять внимания на его болезни. В последний раз мы созванивались два месяца назад, в его день рождения. У него дома тогда собрались ребята: приехал Юрий Семин. Он был счастлив», — отметил Кавазашвили.
Эти слова рисуют образ не сломленного болезнью человека, а тренера, окруженного уважением и дружбой, для которого футбольное братство оставалось главной опорой.
Не просто тренер, а «замечательный друг».
Кавазашвили говорит об Игнатьеве как о человеке, для которого человеческие качества и профессиональная порядочность были неразделимы.
«Самое главное — он был замечательным другом. Где бы он ни работал, на любую должность он подбирал людей прежде всего из числа своих воспитанников или тех, кого тренировал лично. У него было лишь одно требование: человек должен быть высочайшим профессионалом. Поэтому в его команде всегда были достойные люди», — сказал экс-вратарь.
Эта философия создавала уникальную атмосферу.
«Когда Борис возглавлял сборную России, члены штаба были в настолько добрых отношениях, что это переросло в тесное сотрудничество и в дальнейшей работе в РФС… Вот таким замечательным человеком он был», — поделился Кавазашвили.
Его слова дополняют другие коллеги. Бывший футболист Сергей Кирьяков, чью карьеру во многом определил Игнатьев, отмечает: «Он открыл мне дорогу в большой футбол. Это был светлый человек и настоящий профессионал».
Болезнь, с которой боролся Игнатьев: что произошло?
Причиной смерти Бориса Петровича стали последствия онкологического заболевания. В 2024 году ему диагностировали рак желудка — коварную болезнь, которая часто развивается почти бессимптомно. Специалисты отмечают, что на ранних стадиях такое заболевание может маскироваться под общую слабость или легкое недомогание, что затрудняет своевременную диагностику. Позже появляются боли, потеря веса, ухудшение самочувствия.
Врач-онколог Евгений Черемушкин в разговоре с aif.ru объяснил, что рак желудка долгое время может не проявлять себя, из-за чего его нередко пропускют и выявляют слишком поздно.
«Если это инфильтративная форма роста (злокачественная), то человек долго может ничего не ощущать, потому что идет постепенная инфильтрация стенки желудка. Пациент может почувствовать симптомы, характерные для гастрита, нарушения функций желчевыведения. Но к моменту, когда человек приходит на обследование, выявляются уже метастазы в печени, лимфоузлах, по брюшине», — пояснил Черемушкин.
Онколог добавил, что лечение рака желудка зависит от множества факторов, включая раннее обнаружение новообразования и биологическое поведение опухоли. Злокачественное образование может плохо поддаваться лечению.
«Если речь даже об операции не идет, потому что метастазы пошли по всему организму… После начала лечения чувствительные клетки быстро погибают, в первые два месяца может быть тяжело, потому что интоксикация, потом лучше. Но есть нюанс — появляются устойчивые к лечению клетки, которые начинают заново формировать опухолевую ткань», — пояснил Черемушкин.
Игнатьев мужественно перенес операцию в конце 2024 года, о которой отзывался сдержанно. Однако болезнь оказалась агрессивной. Информацию о дате и месте прощания пока уточняет семья. «По дате прощания и похорон пока не известно. Может быть, Российский футбольный союз займётся этим делом», — рассказала супруга тренера Ирина Игнатьева.
Путь от ижевского «Зенита» до сборной России.
Вершиной его работы с молодежью стал триумф на чемпионате Европы 1988 года с юношеской сборной СССР. Эта победа взрастила целую плеяду звезд. А в 1996 году он принял бразды правления главной командой страны. Под его руководством сборная России провела 20 матчей. В тот период за национальную команду играли легенды: капитан Виктор Онопко, атакующий лидер Александр Мостовой, универсальный Валерий Карпин, молодой Сергей Семак, бомбардиры Игорь Колыванов и Владимир Бесчастных. Игнатьеву удавалось совмещать опыт ветеранов с потенциалом новой смены.
Наследие «отца» звездной команды.
После работы со сборной Игнатьев не ушел из футбола. Он трудился в «Сатурне», киевском «Динамо», а с 2013 по 2018 год занимал пост вице-президента московского «Торпедо», оставаясь в гуще футбольной жизни. Его принципы — профессионализм, преданность делу и умение создавать команду не только на поле, но и вне его — стали эталоном для многих.
«Очень-очень жаль, что так случилось», — этими простыми, но емкими словами завершил свой рассказ Анзор Кавазашвили.
Уход Бориса Игнатьева — это потеря для всего российского футбола. Но остаются его дела, его воспитанники и память о «замечательном друге», который даже в свой последний день рождения, в кругу товарищей, чувствовал себя счастливым человеком. Память о нем — это не только трофеи, но и выстроенная им особая, уважительная и профессиональная атмосфера, которую так ценят те, кто с ним работал.