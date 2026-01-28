В Челябинске приступят к строительству второго аквапарка

В челябинском поселке Западный в ближайшее время приступят к строительству аквапарка. Это один из шестнадцати объектов будущего мультикурорта «ФанПарк», где на площади 63,3 га расположатся парк аттракционов, горнолыжный комплекс, яхт-клуб, торговый город и гостиницы. О ходе работ рассказал начальник строительного комплекса Александр Ершов: