В Челябинске приступят к строительству второго аквапарка

В челябинском поселке Западный в ближайшее время приступят к строительству аквапарка. Это один из шестнадцати объектов будущего мультикурорта «ФанПарк», где на площади 63,3 га расположатся парк аттракционов, горнолыжный комплекс, яхт-клуб, торговый город и гостиницы. О ходе работ рассказал начальник строительного комплекса Александр Ершов:
— По третьему кластеру (будущий аквапарк — ред.) идет завершающая стадия проектирования, скоро начнутся работы. Параллельно ведется строительство других кластеров с коммерческими помещениями и урбан-виллами.
Кроме того, застройщик завершил работы по второму склону на Малой горе, установлен подъемник — траволатор. Большая гора близка к завершению — насыпаны 33 из 40 метров.
Напомним, возведение первого в столице Южного Урала аквапарка на Северо-Западе города анонсировали ровно пять лет назад, но горожане так и не увидели готовый объект.