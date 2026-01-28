Алименты будут рассчитываться от средней зарплаты по региону с 1 марта

1 марта в России начнет действовать новый порядок взыскания алиментов: сумма будет рассчитываться не по МРОТ, а по средней зарплате по региону. Об этом в среду, 28 января, предупредил доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.
Он добавил, что порядок вычисления алиментов остается без каких-либо изменений. По его словам, будет скорректирован именно их учет при назначении единого пособия.
— Если заявитель в разводе и нет судебного решения или судебного приказа о взыскании алиментов, то в доход семьи при оценке нуждаемости для единого пособия они включатся в доле от установленной величины, — цитирует эксперта РИА Новости.
Если пенсионер вовремя не сообщает в СФР об изменении некоторых обстоятельств в жизни, может возникнуть переплата пенсии, которую придется вернуть. «Вечерняя Москва» узнала у юриста Елены Рудаковой, в каких случаях часть пенсии придется отдать обратно государству.
Юрист, генеральный директор ООО «Правовая студия» Екатерина Дерен в свою очередь объяснила, что заключенные в устной форме договоры об алиментах являются ненадежными и не гарантируют выплаты денежных средств на содержание ребенка.