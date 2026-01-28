Белорусский юрист сказал, может ли начальство отправить сотрудников убирать снег в рабочее время

По словам юриста, статьей 132 Трудового кодекса так поступать нельзя. Это будет расценено как отвлечение сотрудников от их прямых обязанностей. Исключение — прописанная в должностной инструкции или контракте обязанность по уборке снега. Или если последнее не вызвано производственной необходимостью. Возможность есть и при четко прописанном подобном моменте в коллективном договоре организации.