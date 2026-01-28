Ричмонд
Белорусский юрист сказал, может ли начальство отправить сотрудников убирать снег в рабочее время

Белорусский юрист сказал, может ли начальник послать убирать снег вместо работы.

Источник: Комсомольская правда

Адвокат Могилевской областной коллегии адвокатов Владимир Горбачев сказал aif.by, может ли начальство отправить сотрудников убирать снег в рабочее время.

По словам юриста, статьей 132 Трудового кодекса так поступать нельзя. Это будет расценено как отвлечение сотрудников от их прямых обязанностей. Исключение — прописанная в должностной инструкции или контракте обязанность по уборке снега. Или если последнее не вызвано производственной необходимостью. Возможность есть и при четко прописанном подобном моменте в коллективном договоре организации.

А уж очищать крыши или карнизы зданий (словом, работать на высоте) могут только специалисты, имеющие допуск.

Ранее белорусский юрист сказала, можно ли приносить в кинотеатр свою еду. Было объяснено и то, кто получает жилье после смерти людей без наследников.

Тем временем специалисты объяснили причины ярких вспышек на улицах Минска 27 января.

А жительница новостройки из «Минск-Мира» пожаловалась властям, что ее дом оказался «несуществующим».

Также белорусский эндокринолог сказала, правда ли, что женщины стареют быстрее, чем мужчины.