Белорусский юрист сказал, может ли начальство отправить сотрудников убирать снег в рабочее время

Адвокат Могилевской областной коллегии адвокатов Владимир Горбачев сказал aif.by, может ли начальство отправить сотрудников убирать снег в рабочее время.
По словам юриста, статьей 132 Трудового кодекса так поступать нельзя. Это будет расценено как отвлечение сотрудников от их прямых обязанностей. Исключение — прописанная в должностной инструкции или контракте обязанность по уборке снега. Или если последнее не вызвано производственной необходимостью. Возможность есть и при четко прописанном подобном моменте в коллективном договоре организации.
А уж очищать крыши или карнизы зданий (словом, работать на высоте) могут только специалисты, имеющие допуск.
