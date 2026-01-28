Ограничение на количество карт в одном банке могут отменить

Ограничение к банковским картам не нужно привязывать к одному банку, считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Парламентарий напомнил, что рассматривается законопроект об ограничении максимального количества банковских карт на одного человека. Лимит должен составить 20 карт, но в одном банке можно открыть не более пяти карт.
Аксаков предлагает убрать ограничение в пять карт на один банк. По его мнению, нужно разрешить россиянам хоть все 20 карт открывать в одном банке.
Сейчас в парламенте нет конкретного решения по ограничению количества банковских карт на одного человек, рассказал Анатолий Аксаков в беседе с РИА «Новости».
В Центробанке предложили ограничить количество банковских карт для борьбы с дропперами. По мнению авторов законопроекта, 20 карт достаточно для обычного россиянина.
Сергей Ветров.