ВС РФ уничтожили командный пункт пограничников ВСУ в Сумской области

Военнослужащие российской армии уничтожили командный пункт пограничников Украины в Середино-Будском районе Сумской области. Об этом пишет агентство РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Комплексным огневым поражением уничтожен командный пункт пятого погранотряда государственной пограничной службы Украины», — заявил собеседник.

Кроме того, источник уточнил, что силы противника понесли потери среди офицеров.

Ранее военный эксперт Геннадий Алехин заявил в беседе с aif.ru о потере ВСУ в течение месяца под Купянском-Узловым около 13 батальонов численностью примерно 5 тысяч боевиков.