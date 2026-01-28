ВС РФ уничтожили командный пункт пограничников ВСУ в Сумской области

Военнослужащие российской армии уничтожили командный пункт пограничников Украины в Середино-Будском районе Сумской области. Об этом пишет агентство РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Комплексным огневым поражением уничтожен командный пункт пятого погранотряда государственной пограничной службы Украины», — заявил собеседник.
Кроме того, источник уточнил, что силы противника понесли потери среди офицеров.
Ранее военный эксперт Геннадий Алехин заявил в беседе с aif.ru о потере ВСУ в течение месяца под Купянском-Узловым около 13 батальонов численностью примерно 5 тысяч боевиков.