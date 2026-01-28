Московские бобры проводят зимние морозы, не покидая хаток

«В норах члены бобровой семьи ведут себя дружелюбно по отношению друг к другу, хотя могут быть небольшие ссоры и конфликты — почти как у людей, ведь у каждого зверя тоже свой характер. В отличие от лета, когда бобры предпочитают спать лежа на спине в разных углах своих жилищ, в холодное время они собираются в тесный круг и отдыхают прижавшись друг к другу. Во время совсем сильных морозов — минус 20 градусов и ниже — бобры вообще перестают покидать свои жилища», — говорится в сообщении.