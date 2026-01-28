Московские бобры проводят зимние морозы, не покидая хаток

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Около 250 столичных бобров в морозы переходят к неспешному режиму и начинают тратить накопленный жир, чтобы лишний раз не выходить из норы на поиски корма и переждать холода. Животные почти не покидают свои жилища, накопленный жир и хорошие кормовые запасы помогут им безопасно пережить холодное время, рассказали ТАСС в пресс-службе Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова Российской академии наук (ИПЭЭ РАН).
«В норах члены бобровой семьи ведут себя дружелюбно по отношению друг к другу, хотя могут быть небольшие ссоры и конфликты — почти как у людей, ведь у каждого зверя тоже свой характер. В отличие от лета, когда бобры предпочитают спать лежа на спине в разных углах своих жилищ, в холодное время они собираются в тесный круг и отдыхают прижавшись друг к другу. Во время совсем сильных морозов — минус 20 градусов и ниже — бобры вообще перестают покидать свои жилища», — говорится в сообщении.
При этом удивительной особенностью бобров является их способность переживать духоту в подземных жилищах. Даже если в тесной норе становится меньше кислорода и накапливается много углекислого газа — это не оказывает на них серьезного влияния.
«Теплый декабрь без холодов и льда подарил бобрам дополнительное время на активную работу по подготовке запасов. Помимо заготовки корма, бобры активно ремонтировали жилища: укрепляли их стены илом, расширяли подземные помещения, рыли дополнительные тоннели и создавали отдушины в верхней части нор. Через эти отверстия зимой будет проникать воздух, и их можно будет использовать как аварийные выходы — если на водоемах образуется слишком толстый слой льда», — рассказал старший научный сотрудник ИПЭЭ РАН Иван Башинский.
В северных районах животные могут проводить в норах и хатках целые месяцы — в исключительных случаях им даже приходится подъедать ветки, из которых построена хатка. В этот период температура тела немного понижается, что помогает бобрам сберечь энергию.
Бобры давно стали полноценными московскими жителями. Всего в столице обитает около 250 особей этих животных, в основном в парковых зонах и природных массивах: например, в парках Покровское-Стрешнево, Яуза и Москворецкий, в природном заказнике «Долина реки Сетунь», на Братеевской пойме, на Бобровом острове и других местах.