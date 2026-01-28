Эксперты проекта «Перезвони сам» рассказали, как уберечь данные от мошенников

— Безобидные, на первый взгляд, действия могут привести к потере доступа к аккаунтам на сайтах, денежным потерям, а также репутационным рискам в случае взлома личных кабинетов в мессенджерах и социальных сетях. Пользователи зачастую самостоятельно вводят информацию о себе на сомнительных ресурсах или публикуют в открытом доступе персональные данные. Это дает злоумышленникам возможность использования сведений для взлома аккаунтов на различных ресурсах, применения социальной инженерии для убеждения пользователя перевести деньги или совершить определенные действия. Кроме того, мошенники могут взять кредит или микрозаем по паспортным данным, рассылать сообщения с фишинговыми ссылками со взломанных аккаунтов, шантажировать жертву и многое другое, — рассказала Валентина Шилина, руководитель проекта «Перезвони сам» столичного департамента информационных технологий.