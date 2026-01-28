Эксперты проекта «Перезвони сам» рассказали, как уберечь данные от мошенников

Какой информацией о себе нельзя делиться и какие меры предпринять, чтобы обеспечить безопасность в интернете? В Международный день защиты персональных данных, который отмечается ежегодно 28 января, эксперты проекта «Перезвони сам» напомнили о простых правилах цифровой гигиены, которые помогут защититься от злоумышленников.
— Безобидные, на первый взгляд, действия могут привести к потере доступа к аккаунтам на сайтах, денежным потерям, а также репутационным рискам в случае взлома личных кабинетов в мессенджерах и социальных сетях. Пользователи зачастую самостоятельно вводят информацию о себе на сомнительных ресурсах или публикуют в открытом доступе персональные данные. Это дает злоумышленникам возможность использования сведений для взлома аккаунтов на различных ресурсах, применения социальной инженерии для убеждения пользователя перевести деньги или совершить определенные действия. Кроме того, мошенники могут взять кредит или микрозаем по паспортным данным, рассылать сообщения с фишинговыми ссылками со взломанных аккаунтов, шантажировать жертву и многое другое, — рассказала Валентина Шилина, руководитель проекта «Перезвони сам» столичного департамента информационных технологий.
Персональные данные — это сведения, которые позволяют определить человека, идентифицировать его личность. Иными словами, это информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному лицу: полное имя, дата и место рождения, адрес, данные из паспорта, диплома и других официальных документов, номер телефона, электронная почта и прочие контакты, фото, видео, голосовые записи, отпечатки пальцев, логины и пароли от аккаунтов, ПИН-коды, история посещения сайтов (cookie) и многое другое.
Эти сведения, особенно в совокупности, дают возможность злоумышленникам составить подробный профиль человека, поэтому их не стоит публиковать в открытом доступе, сообщать неизвестным или передавать третьим лицам. Так, утечка паспортных данных или передача доступа к банковским аккаунтам могут привести к финансовым потерям: на имя жертвы берутся кредиты, микрозаймы, сбережения людей переводятся на сторонние счета, передает официальный сайт мэра Москвы.
