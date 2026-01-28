В Красноярском крае в каждой седьмой пробе продуктов нашли нарушения

В течение 2025 года специалисты ведомства отобрали 481 пробу продукции — от рыбы и мяса до молока, яиц и кормов для животных. Исследования проводились в аккредитованных лабораториях, где продукцию проверяли на безопасность, качество и признаки фальсификации.