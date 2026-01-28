Ричмонд
В Красноярском крае в каждой седьмой пробе продуктов нашли нарушения

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае в ходе мониторинга качества и безопасности пищевой продукции животного происхождения и кормов нарушения выявили в 71 пробе. Это почти 15 процентов от общего объема проверенных образцов, сообщили в краевом управлении Россельхознадзора.

Источник: НИА Красноярск

В течение 2025 года специалисты ведомства отобрали 481 пробу продукции — от рыбы и мяса до молока, яиц и кормов для животных. Исследования проводились в аккредитованных лабораториях, где продукцию проверяли на безопасность, качество и признаки фальсификации.

Отбор образцов проводился с учетом рисков: в первую очередь проверяли продукцию тех производителей, у которых ранее уже фиксировались нарушения требований законодательства.

По итогам лабораторных испытаний 71 проба не соответствовала требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».

Из 74 проб рыбы и рыбной продукции в одной пробе рыбы, добытой в естественной среде, выявлено содержание ртути.

Из 184 проб мяса и мясной продукции 30 не соответствовали нормативам по микробиологическим и физико-химическим показателям, включая наличие трансглютаминазы, листерий, бактерий группы кишечной палочки, стафилококка, а также несоответствие гистологического состава и ДНК-компонентов.

В трех пробах куриного и перепелиного яйца обнаружены остатки лекарственных средств.

Из 163 проб молока и молочной продукции 37 не соответствовали требованиям по микробиологическим показателям, кроме того, выявлены случаи фальсификации.

По всем установленным фактам проведены контрольно-надзорные мероприятия. В Россельхознадзоре подчеркнули, что мониторинг качества и безопасности пищевой продукции и кормов в регионе будет продолжен.