«Ленфильм» перейдет в собственность Петербурга в течение четырех месяцев

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что «Ленфильм» официально перейдет в городскую собственность, сообщает пресс-служба Смольного. Глава кабинета министров России Михаил Мишустин распорядился, чтобы Росимущество в течение четырех месяцев передало городу 100% акций.

Источник: Коммерсантъ

Это решение создает юридическую основу для полного исполнения декабрьского указа президента России Владимира Путина о переводе легендарной киностудии в ведение города. Теперь Смольному предстоит организовать всю необходимую работу, которая касается «разития кинопроизводства» в стране.

«Ленфильм» является старейшей государственной кинокомпанией России, она была основана в 1914 году. В 2013 году организация взяла кредит у ВТБ на сумму 1,5 млрд рублей, к 2020 году долг увеличился до 2,2 млрд рублей.

