Самозанятые из Башкирии теперь вправе получать оплачиваемые больничные

С начала текущего года в Башкирии начался эксперимент по добровольному социальному страхованию самозанятых граждан. Участие в нем позволит работающим на себя жителям республики получать пособия по временной нетрудоспособности (больничные) от Социального фонда России уже в текущем году.
Как сообщает отделение СФР по Башкирии, для участия в программе необходимо зарегистрироваться в фонде в качестве застрахованного лица. Сделать это можно через приложение «Мой налог», через портал «Госуслуги» или лично в любой клиентской службе фонда. Прием заявлений продлится до 30 сентября 2027 года.
После регистрации самозанятый может начать уплачивать страховые взносы, выбрав страховую сумму: 35 тысяч или 50 тысяч рублей. Более высокая сумма увеличивает размер будущих выплат по больничному. Тариф взноса фиксированный — 3,84% от выбранной суммы. Это составляет 1 344 или 1 920 рублей ежемесячно, либо 16 128 или 23 040 рублей при разовой оплате за год.
Право на получение пособия возникает через шесть месяцев после внесения годового взноса или непрерывной уплаты ежемесячных платежей. Например, зарегистрировавшись в январе и начиная платить с февраля, самозанятый сможет получать выплаты по больничным, открытым с августа 2026 года. Размер выплаты будет зависеть от стажа и периода уплаты взносов.
Эксперимент касается только пособий по временной нетрудоспособности и не распространяется на выплаты, связанные с материнством.
