Траты на культуру в Омской области вырастут в 2026 году до 600 млн рублей

На развитие культурной отрасли региона в 2026 году предусмотрено федеральное финансирование. По сообщению чиновников, сумма удвоена в сравнении с минувшим годом — с 300 млн до 600 млн рублей. Из этих средств 9 объектов получат капитальный ремонт, 50 объектов — текущий ремонт и новое оборудование. Также средства направляются на поощрение сотрудников лучших учреждений культуры, оснащение театров и Омской филармонии, детских школ искусств, библиотек и музеев.