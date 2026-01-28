Ричмонд
Траты на культуру в Омской области вырастут в 2026 году до 600 млн рублей

Деньги пойдут на модернизацию и ремонт домов культуры, музеев и библиотек, а также на премии работникам омской культуры.

Источник: Комсомольская правда

Региону пообещали 600 миллионов рублей из федеральных средств на модернизацию домов культуры, музеев и библиотек. Деньги пойдут на 50 объектов, требующих немедленного ремонта, а также на поощрение сотрудников лучших учреждений культуры.

На развитие культурной отрасли региона в 2026 году предусмотрено федеральное финансирование. По сообщению чиновников, сумма удвоена в сравнении с минувшим годом — с 300 млн до 600 млн рублей. Из этих средств 9 объектов получат капитальный ремонт, 50 объектов — текущий ремонт и новое оборудование. Также средства направляются на поощрение сотрудников лучших учреждений культуры, оснащение театров и Омской филармонии, детских школ искусств, библиотек и музеев.