Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае самозанятые смогут оформить оплачиваемый больничный

Теперь самозанятые могут получать выплаты по временной нетрудоспособности, если застрахуют себя в системе социального страхования.

Источник: Аргументы и факты

В Красноярском крае с 2026 года вступило в силу важное нововведение для самозанятых. Теперь они могут получать выплаты по временной нетрудоспособности, если застрахуют себя в системе социального страхования. Об этом сообщили в региональном отделении СФР.

Для этого необходимо зарегистрироваться в качестве страхователя в Отделении Социального фонда России по краю и начать платить взносы. Можно выбрать один из двух вариантов страхования:

При ежемесячном доходе, который вы хотите застраховать, в 35 000 рублей, взнос составит 1 344 рубля в месяц.

При сумме дохода в 50 000 рублей ежемесячный взнос будет равен 1 920 рублям.

Также можно внести сумму сразу за год, что составляет 16 128 или 23 040 рублей соответственно.

Для оформления страховки можно подать заявление через портал «Госуслуги», в мобильном приложении «Мой налог» или лично в клиентских службах СФР. Важным условием является срок: право на выплату по больничному листу возникает только через шесть месяцев после уплаты годового взноса или после полугода непрерывных ежемесячных платежей.

По всем вопросам можно обратиться в региональный контакт-центр для страхователей по бесплатному телефону 8 (391) 222−05−20 или в Телеграм-чат.