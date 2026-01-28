Хитроумие и отвага: бойцы РФ мастерски угоняют танки и БТРы у НАТО и ВСУ

Российские военные в зоне СВО не только с успехом уничтожают, но и мастерски захватывают западную технику, которая поступает на Украину. Военный эксперт Борис Джерелиевский рассказал aif.ru о дерзких операциях и превращении дорогостоящих «подарков» НАТО в трофеи ВС РФ. Узнайте, почему украинский чернозем стал союзником наших солдат, как «Хамви» уводят на тракторе и где находится главный склад западного оружия.
Эксперт: техника НАТО сама «идет в руки».
Военный эксперт Борис Джерелиевский указывает на частые случаи, когда западные машины становятся легкой добычей из-за своей непрактичности.
«Случаев, когда наши военные производят захват техники, которой ВСУ снабжает Запад, достаточно много. Чаще всего это происходит, когда она или ломается, или вязнет в грунте. Дело в том, что западные машины не особо приспособлены для езды по украинскому чернозёму. Особенно это касается тяжёлой бронетехники. В итоге техника — практически полностью исправная или почти исправная — оказывается в руках российских военных, так как противник не смог ее эвакуировать», — констатирует Джерелиевский.
Но бывает и иначе — когда наши подразделения действуют на опережение, проявляя смекалку и отвагу.
«Наши разведгруппы выходили на расположение противника и просто угоняли бронемашины», — отмечает эксперт.
Яркий пример — недавняя операция на добропольском направлении, где российские морпехи, возвращаясь из тыла противника, захватили американский бронеавтомобиль Humvee, ликвидировав украинский экипаж.
От «Хамви» до «Абрамса»: хроника трофейных побед.
Список техники НАТО, сменившей владельца на поле боя, впечатляет. Это не единичные случаи, а система. Каждый такой трофей — удар по пропагандистскому мифу о «чудо-оружии» и доказательство высочайшего профессионализма российских военнослужащих.
Так, Humvee — частый «гость» в списке трофеев. Его захватывали и в Артёмовске в 2023 году, где машину под обстрелом отбуксировали нашими силами с помощью обычного трактора. В декабре 2024 года из-под носа ВСУ была уведена немецкая колёсная бронемашина с усиленной противоминной защитой MRAP. А в июне 2025 года в Сумской области военнослужащие 22-го мотострелкового полка группировки «Север» захватили сразу два танка M1, которые затем эвакуировали в тыл с помощью тягача.
«Устаревший хлам»: чем на самом деле Запад снабжает Украину.
Эксперт Джерелиевский раскрывает и другую сторону медали: Киеву зачастую поставляют не передовые образцы, а морально и физически устаревшую технику, с которой сами западные армии давно расстались.
«Humvee — бронеавтомобиль на базе широко известного коммерческого варианта под названием “Хаммер”. … Сейчас американцы от них избавляются, так как машины считаются устаревшими. Именно поэтому они охотно передают эти машины своим вассалам, в том числе и Украине», — поясняет эксперт.
Еще более показательная история — с британскими бронетранспортерами AT105 Saxon, которые были проданы Украине еще при президентстве Порошенко*.
«Saxon — старая машина. Они создавались скорее для полицейских целей. У этой модели множество недостатков: плохая устойчивость и крайне ограниченная проходимость», — рассказывает Джерелиевский.
По его данным, с этими машинами на Украине почти сразу произошло две аварии со смертельным исходом из-за опрокидывания. При этом, как утверждает эксперт, поставки могли осуществляться по мошеннической схеме, «чуть ли не через частную фирму».
Где хранится оружие и кто нажимает на кнопку «пуск».
По информации эксперта, главные склады с оружием расположены на Западной Украине.
«Традиционно склады с оружием НАТО размещают на Западной Украине: возможно, это Закарпатье или Львовская область. Скорее всего, в Львовской области, так как там наиболее развита дорожная инфраструктура», — сказал Джерелиевский.
При этом эксперт отмечает, что у европейских поставщиков уже наблюдаются серьезные проблемы. Германия, к примеру, исчерпала запасы систем Patriot. Однако поставки идут, и их интенсивность порой возрастает.
«Судя по тому, насколько интенсивно ВСУ начали использовать HIMARS, пришла значительная партия. … Только 25 января по Белгороду и другим городам был выпущен 31 снаряд», — заявляет Джерелиевский.
И здесь он обозначает крайне важный момент: ключевые системы, такие как HIMARS, украинцы не контролируют полностью.
«В расчетах находятся военнослужащие НАТО, которые обеспечивают целеуказание и закладывают полетные задания. … Планирование применения HIMARS и санкции на непосредственное использование РСЗО выдают в Висбадене (Германия) при штабе армии США… Таким образом, участие НАТО в обстрелах Белгорода и других приграничных городов России совершенно очевидно», — резюмирует военный эксперт.
Высокий профессионализм и дерзость российских бойцов, превращающих мифическое «превосходство» техники НАТО в конкретные трофеи. Каждый захваченный «Хамви» или «Абрамс» — это не только материальный урон противнику, но и красноречивый символ того, что никакая техника не поможет там, где нет правды.
*Внесен в России в список террористов и экстремистов.