Хитроумие и отвага: бойцы РФ мастерски угоняют танки и БТРы у НАТО и ВСУ

«Случаев, когда наши военные производят захват техники, которой ВСУ снабжает Запад, достаточно много. Чаще всего это происходит, когда она или ломается, или вязнет в грунте. Дело в том, что западные машины не особо приспособлены для езды по украинскому чернозёму. Особенно это касается тяжёлой бронетехники. В итоге техника — практически полностью исправная или почти исправная — оказывается в руках российских военных, так как противник не смог ее эвакуировать», — констатирует Джерелиевский.