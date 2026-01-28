Новый автовокзал хотят построить на выезде из Минска возле метро

Новый автовокзал может быть построен на выезде из Минска около станции метро. Как пишет площадка недвижимости Realt.by, администрация Заводского района в период со 2 по 16 февраля будет проводить общественное обсуждение градостроительного проекта детального планирования зоны общественной многофункциональной застройки в районе Партизанского проспекта и МКАД (около станции метро «Могилевская»).
Площадь рассматриваемой территории — 37 гектаров. В настоящее время там расположена улично-дорожная сеть (занимает 34%), общественная и производственная застройка, в частности, ТЦ «Момо», Дворец детей и молодежи «Золак», административные здания, протестантская церковь Вефиль, две автозаправочные станции, автомойка.
На месте автозаправки и автостанции «Автозаводская» предлагается построить автовокзал с административно-торговым комплексом, а также перехватывающей автомобильной стоянкой. Также планируется преобразовать пешеходную и автомобильную инфраструктуру, организовав ее таким образом, что транспортно-пересадочные узлы будут располагаться на расстоянии не более 200 метров друг от друга.
Помимо этого, в районе улицы Социалистической, около существующих МАЗ и МЗКТ, градостроители планируют зарезервировать участок под строительство нового производственного предприятия с базовой санитарно-защитной зоной до 50 метров.
Повторимся, что общественное обсуждение проекта будет проходить со 2 по 16 февраля 2026 года, итоги будут подведены на заседании архитектурно-градостроительного Совета при главном архитекторе Минска.
Ранее мы писали о том, куда попала яркая звезда белорусской сцены нулевых Ирина Итейра (тут про это).