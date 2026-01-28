Новый автовокзал хотят построить на выезде из Минска возле метро

На месте автозаправки и автостанции «Автозаводская» предлагается построить автовокзал с административно-торговым комплексом, а также перехватывающей автомобильной стоянкой. Также планируется преобразовать пешеходную и автомобильную инфраструктуру, организовав ее таким образом, что транспортно-пересадочные узлы будут располагаться на расстоянии не более 200 метров друг от друга.