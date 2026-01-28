Депутат Бессараб: «Короткий» февраль не повлияет на оклады

Количество рабочих дней в феврале не отражается на размере оклада сотрудников. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
— Длина месяца и количество рабочих дней в нем при окладной системе оплаты труда никоим образом на конечную сумму заработной платы за месяц не влияют, — сказала парламентарий.
Февраль остается самым коротким месяцем года и одним из наименее насыщенных по количеству рабочих дней, однако этот показатель меняется в зависимости от производственного календаря. В 2026 году в феврале будет 19 рабочих дней, меньше только в январе, столько же — в мае, тогда как в остальных месяцах их от 20 до 23. В 2025 году февраль по этому показателю уступал не только январю, но и маю, июню и ноябрю.
Кроме того, День защитника Отечества, 23 февраля, в этом году выпадает на понедельник. Это делает последнюю рабочую неделю февраля четырехдневной, однако и этот фактор, как отметила Бессараб в беседе с ТАСС, не влияет на оклады работников.
Выходные на День защитника Отечества продлятся с 21-го по 23-е число, а рабочими будут дни с 24-го по 27-е число. Как россияне будут отдыхать в 2026 году и когда выгоднее всего брать отпуск — в материале «Вечерней Москвы».