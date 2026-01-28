Депутат Бессараб: «Короткий» февраль не повлияет на оклады

Февраль остается самым коротким месяцем года и одним из наименее насыщенных по количеству рабочих дней, однако этот показатель меняется в зависимости от производственного календаря. В 2026 году в феврале будет 19 рабочих дней, меньше только в январе, столько же — в мае, тогда как в остальных месяцах их от 20 до 23. В 2025 году февраль по этому показателю уступал не только январю, но и маю, июню и ноябрю.