Ретроградный Меркурий в 2026 году: календарь, влияние на знаки зодиака, что можно и нельзя делать

Каждый год астрологи заранее высчитывают даты, когда Меркурий будет двигаться попятным ходом, и предупреждают: это время для осторожности, переосмысления и завершения старых дел. В 2026 году ретроградный Меркурий пройдёт через знаки зодиака водной стихии — Рыбы, Рак и Скорпион. Это значит, что год будет наполнен глубокими эмоциями, интуитивными прозрениями и возвращением к прошлому. Мы разбираемся, когда именно наступят периоды ретроградности в 2026 году, что можно и нельзя делать в эти недели и как каждый знак Зодиака переживёт три волны попятного Меркурия.
Что такое ретроградный Меркурий.
Ретроградный Меркурий — это астрономическое явление, при котором планета словно движется задом наперёд по небосводу. На самом деле никакого обратного движения не происходит, просто Земля обгоняет Меркурий на его орбите, и с нашей точки зрения создаётся оптическая иллюзия, будто планета пятится назад. Меркурий совершает полный оборот вокруг Солнца за 88 дней, а значит, за год он несколько раз обгоняет Землю. Каждое такое обгоняющее движение и порождает период ретроградности длительностью примерно три недели.
С точки зрения астрономии это обычное и предсказуемое событие, но в астрологии ему придаётся огромное значение. Меркурий управляет коммуникацией, информацией, интеллектом, техникой и документами. Поэтому когда он начинает двигаться попятно, в этих сферах жизни возникают сбои, недоразумения и задержки. Мы рассмотрим ретроградный Меркурий с практической точки зрения — как временной отрезок для анализа, исправления ошибок и внутренней работы над собой.
Календарь ретроградного Меркурия 2026 года.
В 2026 году ретроградный Меркурий случится трижды, и все три периода пройдут в знаках водной стихии. Это придаёт году особую эмоционально-интуитивную окраску. Вода — стихия чувств, подсознания и глубинных процессов, поэтому ожидайте не логических сбоев, а эмоциональных всплесков и возвращения забытых переживаний.
Первый период: 26 февраля — 20 марта 2026 года.
Меркурий ретроградный в знаке Рыб. Теневой период: примерно с 12 февраля по 9 апреля 2026 года. В это время обостряется интуиция, но может возникнуть туман в мыслях и желание сбежать от реальности. Хорошее время для завершения творческих проектов, медитации и работы с психологом.
Второй период: 29 июня — 23 июля 2026 года.
Ретроградность в знаке Рака. Теневой период: примерно с 13 июня по 7 августа 2026 года. Фокус смещается на дом, семью и корни. Возможны возвращения к семейным темам, всплывут нерешённые вопросы с родственниками. Отличный момент для наведения порядка в доме и завершения домашних дел.
Третий период: 24 октября — 13 ноября 2026 год.
Ретроградный Меркурий в Скорпионе. Теневой период: примерно с 4 октября по 30 ноября 2026 года. Это время глубоких разговоров о деньгах, доверии и личных границах. Всплывут темы общих финансов, кредитов и деловых партнёрств.
Что такое теневой период?
Астрологи выделяют время до и после основной фазы ретроградности, называя его предретроградной и постретроградной тенью. По сути, теневой период — это время, когда Меркурий уже проходит по тем же градусам зодиакального круга, через которые ему предстоит пройти в ретроградном движении. Темы и события, которые появляются в теневой период до ретроградности, чаще всего разворачиваются непосредственно во время ретрофазы и завершаются в посттеневой период после возврата Меркурия к прямому движению. Например, договорённость, намеченная незадолго до ретроградности, может быть пересмотрена во время неё и окончательно оформлена уже после выхода Меркурия из петли.
Казими Меркурия — моменты ясности.
В каждом цикле есть день, когда Меркурий в своём ретроградном движении делает точное соединение с Солнцем. Астрологи называют такое положение казими — Меркурий в сердце Солнца. В эти часы символически наступает затишье в буре: хаос ретроградности как бы приостанавливается, и возникает краткий момент ясности и инсайтов. В 2026 году такие моменты приходятся на три даты: 7 марта — точное соединение в знаке Рыб, день тонкой интуиции и подсказок через сны. 12 июля — казими в Раке, прояснение семейных вопросов и ситуаций дома. 4 ноября — казими в Скорпионе, момент кристально ясного понимания в темах финансов и доверия. В эти дни полезно побыть в тишине, прислушаться к внутреннему голосу и записать пришедшие идеи — они станут якорем смысла на весь ретропериод.
Что нельзя делать в ретроградный Меркурий.
Период ретроградности Меркурия — не время для запретов, но некоторые дела действительно лучше отложить. Привычные процессы идут менее прямо и гладко, особенно уязвимы дела, требующие точности, ясных договорённостей и стабильности с первого раза.
Покупать сложную технику и гаджеты. Новые телефоны, компьютеры и автомобили в ретрофазы чаще ломаются или оказываются с браком. Если покупка неизбежна — сохраняйте чеки и выбирайте проверенные модели, а не новинки. Подписывать важные договоры и документы. Сделки с недвижимостью, брачные соглашения, крупные контракты — детали могут легко ускользнуть, а недопонимание вылезет позже. Если отложить нельзя — перечитайте договор несколько раз и не стесняйтесь задавать даже глупые вопросы юристу. Начинать путешествия без запасного плана. Ожидайте переносов рейсов, утерянного багажа и ошибок в билетах. Отправляйтесь в дорогу заранее, делайте копии документов и будьте готовы к непредвиденным паузам. Запускать абсолютно новые проекты с нуля. Старт бизнеса или премьера продукта может потребовать переработки или столкнуться с задержками. Используйте эти недели для доработки концепции, а официальное открытие назначьте после выхода Меркурия в директ. Принимать импульсивные жизненно важные решения. Свадьба, развод, переезд или увольнение на эмоциях нередко потом вызывают сожаление. Если внезапно захотелось кардинально всё поменять — возьмите паузу на обдумывание.
Что делать и как использовать энергию себе во благо.
Раз столько всего нельзя, то что делать в ретроградный Меркурий? Астрологи отвечают: ретрофаза — это время не запретов, а возможностей пересмотреть и улучшить уже начатое.
Вернуться к незавершённым делам и целям. Достаньте из ящика старый проект, завершите зависшие задачи, проведите ревизию — разберите завалы бумаг, почистите почту, удалите лишние файлы. Воссоединиться с людьми из прошлого. Позвоните старому другу, напишите бывшему однокласснику, используйте шанс возобновить ценные отношения или окончательно отпустить прошлое с благодарностью. Пересдать экзамены и обновить знания. На ретро-Меркурии хорошо проходят повторные попытки: пересдача экзаменов, перепрохождение курсов, возврат к чтению недочитанной книги. Переосмыслить свои чувства и внутренние установки. Выделите время для дневника, медитации, разговора с психологом. Услышать своё сердце сквозь шум внешней суеты — ценнейший дар этого периода.
Влияние ретроградного Меркурия на знаки Зодиака в 2026 году.
Три волны ретроградности Меркурия в конце зимы, середине лета и осенью 2026 года затронут каждое созвездие по-своему. Темы, которые активируются у представителей разных стихий, будут различаться — у кого-то на первый план выйдут личные и эмоциональные вопросы, у кого-то профессиональные или финансовые. Вот краткий гороскоп по знакам Зодиака на периоды ретроградного Меркурия 2026 года по каждому из трёх циклов.
Знак Зодиака Овен.
Представители знака Овен почувствуют усиление интуиции в период с 26 февраля по 20 марта, когда Меркурий будет ретроградным в Рыбах. Вам может хотеться уединения и отдыха от суеты, прислушайтесь к своим снам и внутренним сигналам. С 29 июня по 23 июля, когда Меркурий попятится в Раке, в фокусе окажутся семья и дом — возвращаются нерешённые вопросы с родственниками, стоит заняться завершением старых домашних дел, а не затевать новые. С 24 октября по 13 ноября, в период ретроградности в Скорпионе, напомнят о себе темы общих финансов, кредитов и деловых партнёрств, а в отношениях наступит время глубоких разговоров о будущем.
Представители зодиакального круга Телец.
Знак Зодиака Телец встретит первый ретроградный период с возвращением друзей и единомышленников из прошлого. Вы можете снова вовлечься в старое сообщество или командный проект, но не стройте завышенных ожиданий сразу. С 29 июня по 23 июля суеты прибавится в повседневных делах — множество мелких поездок, переговоров и поручений, высок риск ошибок в документах, зато хорошее время пересдать экзамен или подтянуть иностранный язык. С 24 октября по 13 ноября фокус сместится на отношения: возможно появление бывшего партнёра или возобновление старого конфликта, не спешите радикально рвать или сходиться снова.
Знак Зодиака Близнецы.
Для представителей знака Зодиака Близнецы ретроградность Меркурия — их управителя — ощутимо скажется на карьере с 26 февраля по 20 марта. Возможны сомнения в верности выбранного профессионального курса, старые карьерные предложения напомнят о себе. С 29 июня по 23 июля всплывут финансовые темы — старые долги, незакрытые счета или давние клиенты могут заявить о себе, это подходящее время заняться ревизией бюджета и избегать импульсивных покупок. С 24 октября по 13 ноября акцент сместится на работу, режим дня и здоровье, старые рабочие задачи могут снова потребовать вашего участия.
Представители знака Рак.
Знак Зодиака Рак с 26 февраля по 20 марта обратит внимание на темы обучения, веры и мировоззрения. Возможно, вы вернётесь к заброшенному духовному поиску или прошлым планам об образовании и путешествии. С 29 июня по 23 июля Меркурий будет ретроградным в вашем знаке — это время глубокого самоанализа, когда вместо изменений во внешности стоит заглянуть внутрь себя, пересмотреть личные цели и укрепить уверенность. С 24 октября по 13 ноября затронутся темы любви, детей и творчества, может вернуться старое хобби или бывшее романтическое увлечение — главное не перепутать ностальгию с истинными чувствами.
Знак Зодиака Лев.
Представители знака Зодиака Лев с 26 февраля по 20 марта столкнутся с глубокими внутренними переживаниями, которые выйдут на поверхность. Возможны внезапные воспоминания о прошлом и приветы из подсознания — хорошее время для психологической работы и избавления от давних страхов. С 29 июня по 23 июля карьерные перемены затормозятся или переосмыслятся, может поменяться руководство или вернуться прежний начальник, лучше дождаться, пока Меркурий станет директным, прежде чем принимать решения о смене работы. С 24 октября по 13 ноября потребуют внимания финансовые и имущественные вопросы — благоприятный момент пересмотреть, за что вы получаете деньги и как оцениваете свой труд.
Дева и Меркурий.
Для знака Дева ретроградный Меркурий с 26 февраля по 20 марта в противоположном знаке Рыб сфокусирует внимание на партнёрских отношениях. Может вернуться бывший партнёр или всплыть старый конфликт, постарайтесь открыть диалог — есть шанс разрешить давние недопонимания. С 29 июня по 23 июля возникнут ситуации в коллективе, с друзьями или в социальном круге, если какие-то связи себя изжили, не бойтесь их отпустить. С 24 октября по 13 ноября обстоятельства заставят заняться множеством мелких дел — поездки, бумаги, переписка, суета возрастёт, проверяйте каждую деталь и позвольте себе гибкость.
Представители зодиакального круга Весы.
Знак Весы с 26 февраля по 20 марта обратит внимание на работу и здоровье. На службе могут объявиться старые незакрытые задачи и забытые письма, параллельно прислушайтесь к телу — нет ли признаков усталости, на которые вы не обращали внимания. С 29 июня по 23 июля карьерный вектор может изменить направление, возможны ситуации с прошлым работодателем, не торопитесь требовать повышения — дайте себе время обдумать, тем ли вы занимаетесь. С 24 октября по 13 ноября финансовые решения стоит принимать с осторожностью, в личной жизни поднимутся темы ценностей — что вы цените в партнёре и чувствуете ли отдачу.
Знак Скорпион.
Представители знака Скорпион с 26 февраля по 20 марта столкнутся с переоценкой тем любви и творчества. Старые увлечения могут снова стать актуальными, вернутся давние любовные истории или чувства, но не спешите бросаться в омут с головой. С 29 июня по 23 июля появится возможность доучиться или завершить то, что не успели — будь то продолжение образования или завершение юридических дел. С 24 октября по 13 ноября Меркурий будет ретроградным в вашем знаке, поэтому вы сами окажетесь в центре петли — это период глубокого самоанализа, когда не рекомендуется резко менять внешность или принимать кардинальные решения.
Представители знака Зодиака Стрелец.
Знак Стрелец с 26 февраля по 20 марта сосредоточится на доме и семье. Возможен буквально возврат в старый дом, встречи с родственниками, всплывут внутренние конфликты, связанные с родительской семьёй и корнями. С 29 июня по 23 июля финансовая сфера потребует пересмотра — старые обязательства, кредиты и долги напомнят о себе, нельзя брать новые кредиты или давать деньги в долг, зато вернуть старый долг вполне удачно. С 24 октября по 13 ноября наступит время встретиться со своими страхами один на один, могут сниться яркие сны и всплывать давно подавленные эмоции — это период очищения, выпустите эти чувства через творчество или терапию.
Знак Зодиака Козерог.
Представители знака Козерог с 26 февраля по 20 марта активизируют сферы поездок, контактов и обучения. Могут объявиться старые друзья детства или соседи, вероятны повторные короткие поездки туда, где вы уже бывали, отлично идёт переработка старых текстов и проектов. С 29 июня по 23 июля влияние коснётся партнёрской сферы — всплывут вопросы «мы» вместо «я», прошлые проблемы во взаимоотношениях дадут о себе знать, кто-то из бывших партнёров может появиться на горизонте. С 24 октября по 13 ноября влияние скажется на социальной жизни и дружбе, может произойти переоценка круга общения — вы ясно поймёте, с кем вам по пути.
Зодиакальный знак Водолей.
Знак Водолей с 26 февраля по 20 марта пересмотрит финансовые ресурсы и уверенность в себе. Деньги могут приходить странными путями, в то же время могут задержаться выплаты — пересмотрите свой бюджет и найдите, где можно сократить лишние траты. С 29 июня по 23 июля сфера работы и здоровья выйдет на первый план, если что-то в повседневной рутине не работает, вы это явно ощутите, не игнорируйте сигналы и скорректируйте режим. С 24 октября по 13 ноября возможны ретрособытия в карьере — могут дать о себе знать прежние начальники, клиенты или проекты, вероятна ревизия целей.
Представители зодиакального круга Рыбы.
Представители знака Рыбы с 26 февраля по 20 марта переживут особенно значимый период, так как Меркурий будет ретроградным в их знаке. Это поворотный момент года, когда жизнь замедляется и разворачивает вас к самим себе, может появиться ощущение кризиса идентичности — подарите себе время на самоисследование. С 29 июня по 23 июля вновь станут актуальны темы творчества, любви и детей, старые романтические истории могут напомнить о себе — воспринимайте это как шанс понять себя лучше. С 24 октября по 13 ноября могут возникнуть задержки в образовании, планах на будущее или связях с зарубежьем, не принимайте поспешных решений и перепроверьте все юридические моменты.
Особенности 2026 года и советы астрологов.
2026 год — это не просто три периода ретроградного Меркурия, а целое сочетание космических влияний. Помимо попятного движения планеты коммуникаций, год пройдёт под знаком Огненной Лошади по восточному календарю. Это означает динамичную, страстную энергетику изменений, которая будет странно контрастировать с глубокой водной интуицией ретро-Меркурия. С одной стороны — огненный темп года Лошади, который требует активности и решительности. С другой — водная задумчивость ретроградных периодов, которая тормозит и заставляет оглянуться назад.
Балансируя между этими двумя влияниями, вы сможете использовать сильные стороны обоих. Год Огненной Лошади даст вам энергию и смелость для новых начинаний, а ретроградный Меркурий напомнит о важности завершения старых дел и проверки каждого шага. Не пытайтесь бороться с этим ритмом — вместо этого научитесь переключаться: когда Меркурий прямой, действуйте активно и открывайте новые горизонты. Когда он ретроградный, притормозите и займитесь внутренней работой.
Астрологи советуют вести дневник в 2026 году. Записывайте, что происходит с вами в ретроградные периоды: какие люди возвращаются, какие темы всплывают, какие уроки вам преподносит жизнь. К концу года у вас будет ценная карта вашего личного развития. Вы увидите закономерности: возможно, каждый ретроградный период открывает одну и ту же тему, которую вам пора наконец проработать.
Ещё один совет: не бойтесь говорить с близкими о ретроградном Меркурии. Предупреждайте коллег, партнёров, друзей: «Сейчас ретроградность, давайте будем внимательнее к деталям и терпеливее друг к другу». Это создаст атмосферу понимания и снизит уровень конфликтов. Ведь многие недопонимания в ретропериоды возникают просто из-за того, что люди не знают: сейчас время, когда слова и действия легко искажаются. Зная об этом, вы можете сознательно делать паузу перед ответом, переспрашивать и уточнять.
Можно ли жениться в ретроградный Меркурий?
Строгого запрета нет, но астрологи советуют планировать свадьбу или регистрацию брака на период прямого Меркурия, если есть такая возможность. Дело в том, что в ретропериод многое меняется на ходу, всплывают недоговорённости. Если вы давно вместе, всё обсудили и дату выбрали задолго — можете смело жениться. Но если решение возникло внезапно, на эмоциях — или, как шутят, вдруг объявился бывший и сделал предложение — лучше повременить.
Правда ли, что бывшие возвращаются?
Это один из популярных мифов про ретро-Меркурий, и он не лишён оснований. Действительно, в такие периоды люди из прошлого нередко выходят на связь — возвращаются бывшие партнёры, старые друзья, бывшие коллеги. Но важно понимать, что возвращаются не для того, чтобы обязательно начать всё сначала. Часто вселенная даёт шанс поставить финальную точку там, где остались вопросы. Бывший возлюбленный может объявиться с целью извиниться или, наоборот, получить от вас прощение — то есть закрыть эмоциональный гештальт.
А если я родился в ретроградный Меркурий?
Многие люди появляются на свет как раз во время ретроградного движения Меркурия — в этом нет ничего необычного. Считается, что у таких людей особый склад ума и восприятия. Поздравляем: если ваш Меркурий в натальной карте ретроградный, то вам зачастую даже легче адаптироваться к ретропериодам! Вместо хаоса они могут испытывать вдохновение и прилив сил, пока окружающие слегка растеряны. Конечно, это не значит, что вам всё будет идеально даваться — просто у вас есть врождённый талант находить ясность внутри суматохи. Используйте это качество: помогайте другим разобраться, переводите беспорядок в порядок — ретроградный Меркурий для вас время возможностей проявить свои сильные стороны.
Ретроградный Меркурий в 2026 году — это три особых отрезка времени, разбросанные по году, которые вовсе не стоит бояться. Зная календарь ретроградного Меркурия 2026, понимая его причины и эффекты, мы можем подготовиться и встретить эти периоды спокойно. Для каждого знака Зодиака они откроют свои уроки и темы, но в целом совет для всех один: не суетиться, не делать необратимых шагов на эмоциях, больше перепроверять и доделывать старое, чем бросаться в совершенно новое. Тогда влияние на знаки Зодиака будет не негативным, а развивающим.
Помните: Меркурий уходит в ретроградность не чтобы запутать нас, а чтобы вернуть нас туда, где начинается правда. Пусть 2026 год станет для вас временем роста и самопознания — и ретроградный Меркурий в этом не помеха, а помощник! А если вам интересна тема астрологии, то недавно Life.ru писал подробный рунический гороскоп на неделю с 26 января по 1 февраля для всех знаков зодиака.