Ретроградный Меркурий в 2026 году: календарь, влияние на знаки зодиака, что можно и нельзя делать

Покупать сложную технику и гаджеты. Новые телефоны, компьютеры и автомобили в ретрофазы чаще ломаются или оказываются с браком. Если покупка неизбежна — сохраняйте чеки и выбирайте проверенные модели, а не новинки. Подписывать важные договоры и документы. Сделки с недвижимостью, брачные соглашения, крупные контракты — детали могут легко ускользнуть, а недопонимание вылезет позже. Если отложить нельзя — перечитайте договор несколько раз и не стесняйтесь задавать даже глупые вопросы юристу. Начинать путешествия без запасного плана. Ожидайте переносов рейсов, утерянного багажа и ошибок в билетах. Отправляйтесь в дорогу заранее, делайте копии документов и будьте готовы к непредвиденным паузам. Запускать абсолютно новые проекты с нуля. Старт бизнеса или премьера продукта может потребовать переработки или столкнуться с задержками. Используйте эти недели для доработки концепции, а официальное открытие назначьте после выхода Меркурия в директ. Принимать импульсивные жизненно важные решения. Свадьба, развод, переезд или увольнение на эмоциях нередко потом вызывают сожаление. Если внезапно захотелось кардинально всё поменять — возьмите паузу на обдумывание.