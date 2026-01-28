Артисты Иркутского музыкального театра привезли и передали бойцам СВО инновационный дрон

В гастролях приняли участие семь человек — это актеры, звукооператор, административный персонал. С собой артисты привезли костюмы, реквизит и часть аппаратуры. Крупным звуковым оборудованием и элементами декорации творческую команду обеспечил Луганский русский драматический театр имени Луспекаева. С его директором Галиной Михайлюк-Филипповой и своими однокурсниками — артистами этого театра — встретилась актриса Иркутского музыкального театра Анна Захаренкова, которая родилась и выросла в городе Енакиево недалеко от Донецка. Коллектив театра в поездке сопровождала директор театра Татьяна Мезенцева, сообщает пресс-служба Правительства Приангарья. «Для нас было важно приехать и поддержать ребят на передовой. Сначала бойцы были сдержаны, а под конец каждого спектакля или концерта улыбались, у кого-то блестели слезы на глазах, кто-то подпевал знакомые песни, все обнимались, общались, аплодировали и приглашали еще. Я благодарна артистам, которые проявили инициативу поехать в эту командировку, в непростых условиях, после сложных переездов они выступали от чистого сердца, с большим желанием и открытой душой», — прокомментировала Татьяна Мезенцева.