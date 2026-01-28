Артисты Иркутского музыкального театра привезли и передали бойцам СВО инновационный дрон

Они посетили прифронтовые населенные пункты Луганской и Донецкой Народных Республик. Военнослужащим, раненым бойцам, которые проходят лечение, воспитанникам детского дома и сотрудникам местного дома культуры показали спектакль «Позывной Теркин» и концертные программы. За три дня состоялось восемь выступлений в полевых условиях — в блиндажах, на открытых площадках под навесом, бывшем бомбоубежище и в переоборудованном под госпиталь доме культуры. «В одном из мест играли спектакль “Теркин” в пристроенном к дому сарае, я выступал в гимнастерке. Пар изо рта так и валил, губы уже не слушались под конец, но взгляды ребят заставляли работать с полной отдачей. Как удивительно современен текст Твардовского о Великой Отечественной войне, написанный больше 80 лет назад, как точно он отражает действительность боевых действий, как сильно попадает в души бойцов сегодня! Возможно, в окопах и есть пик нужности артиста!», — отметил исполнитель роли Василия Теркина Станислав Чернышев.
В гастролях приняли участие семь человек — это актеры, звукооператор, административный персонал. С собой артисты привезли костюмы, реквизит и часть аппаратуры. Крупным звуковым оборудованием и элементами декорации творческую команду обеспечил Луганский русский драматический театр имени Луспекаева. С его директором Галиной Михайлюк-Филипповой и своими однокурсниками — артистами этого театра — встретилась актриса Иркутского музыкального театра Анна Захаренкова, которая родилась и выросла в городе Енакиево недалеко от Донецка. Коллектив театра в поездке сопровождала директор театра Татьяна Мезенцева, сообщает пресс-служба Правительства Приангарья. «Для нас было важно приехать и поддержать ребят на передовой. Сначала бойцы были сдержаны, а под конец каждого спектакля или концерта улыбались, у кого-то блестели слезы на глазах, кто-то подпевал знакомые песни, все обнимались, общались, аплодировали и приглашали еще. Я благодарна артистам, которые проявили инициативу поехать в эту командировку, в непростых условиях, после сложных переездов они выступали от чистого сердца, с большим желанием и открытой душой», — прокомментировала Татьяна Мезенцева.
Помощь в организации поездки оказал Региональный исполком Народного фронта России Иркутской области. «Мы укрепляем творческие связи с новыми территории России. Гастроли наших коллективов на Донбасс и в зону СВО становятся традицией. Летом прошлого года Донецк, Луганск и военные части посетил театр кукол “Аистенок”, в этом году — артисты Иркутского музыкального театра. Их с радостью встретили как местные жители, так и военнослужащие. Такие поездки наших коллективов будут продолжены», — отметила министр культуры Иркутской области Олеся Полунина.