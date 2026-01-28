Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен предложил ввести налог на сахар

Налог на сахар следует ввести в Южной Корее для борьбы с высоким потреблением этого ингредиента питания в стране, заявил президент республики Ли Чжэ Мен.
«Необходимо ввести акциз на продукцию с высоким содержанием сахара, а полученные средства направлять в сферу здравоохранения», — написал глава государства на своей странице в социальной сети X*.
Он попросил подписчиков высказаться по этому поводу и разместил ссылку на газетную статью с опросом. Результаты приведённого исследования показывают, что 80 процентов респондентов согласны с идеей ввести сборы для компаний, которые выпускают продукты питания с повышенным содержанием указанного вещества.
Самыми вредными с этой точки зрения признаны газированные напитки, выпечка и кондитерские изделия. Также в публикации уточняется, что 94 процента участников опроса одобряют инициативу о нанесении на упаковку специального предупреждения о сахаре.
Напомним, ранее сообщалось, что возможность введения сахарного налога на сладкие напитки и продукты с высоким содержанием сахара обсуждается в ФРГ. Согласно информации немецкой национальной академии наук Leopoldina, рост числа людей с лишним весом напрямую связан с повышенным риском диабета, сердечно‑сосудистых заболеваний и некоторых видов рака. При этом в стране примерно 60 процентов взрослых имеют избыточный вес, у 20 процентов диагностировано ожирение.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.