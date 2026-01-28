Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен предложил ввести налог на сахар

Напомним, ранее сообщалось, что возможность введения сахарного налога на сладкие напитки и продукты с высоким содержанием сахара обсуждается в ФРГ. Согласно информации немецкой национальной академии наук Leopoldina, рост числа людей с лишним весом напрямую связан с повышенным риском диабета, сердечно‑сосудистых заболеваний и некоторых видов рака. При этом в стране примерно 60 процентов взрослых имеют избыточный вес, у 20 процентов диагностировано ожирение.