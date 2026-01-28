Шаттл Challenger взорвался при старте 40 лет назад

На этапе выделения финансирования челнок продавали как космический авиалайнер, который может летать на орбиту раз в неделю примерно по цене потраченного топлива и других расходников. Это был классический случай недобросовестной рекламы: когда товар доставили, то выяснилось, что его основные агрегаты требуется полностью разбирать-собирать после каждого полета, старты возможны не чаще, чем дважды в год, а финансовой выгоды от многоразовости нет никакой. С учетом постоянных эксплуатационных проблем и требований дополнительного финансирования каждый новый перенос миссии приближал тот день, когда президент или Сенат поставили бы вопрос об эффективности программы ребром.