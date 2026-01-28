Ричмонд
СМИ: 42 человека погибли из-за снежной бури в США

Количество погибших из-за мощнейшей снежной бури в США возросло до 42. Об этом во вторник, 28 января, сообщили на американском телеканале ABC News.

Жертвами непогоды стали жители Нью-Йорка, а также штатов Арканзас, Канзас, Луизиана, Массачусетс, Миссисипи, Нью-Джерси, Огайо, Пенсильвания, Техас, Южная Каролина.

Буря затронула около 200 миллионов американцев, в некоторых штатах выпало почти 40 сантиметров снега. Из-за неблагоприятных погодных условий в стране отменили около 20 тысяч авиарейсов. Без света все еще остаются более 448 тысяч потребителей, многие из них проживают в штатах Теннесси и Миссисипи.

Ранее американский бизнес-джет с восемью людьми на борту также потерпел крушение при взлете из аэропорта города Бангор в штате Мэн. Инцидент произошел во время сильной снежной бури, сопровождавшейся плохой видимостью и низкими температурами.

Кроме того, 28 декабря два лайнера сошли с рулежной дорожки в сугроб из-за сильных порывов ветра в финском аэропорту Киттиля в Лапландии. В результате инцидента никто из пассажиров не пострадал.

