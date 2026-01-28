СМИ: 42 человека погибли из-за снежной бури в США

Буря затронула около 200 миллионов американцев, в некоторых штатах выпало почти 40 сантиметров снега. Из-за неблагоприятных погодных условий в стране отменили около 20 тысяч авиарейсов. Без света все еще остаются более 448 тысяч потребителей, многие из них проживают в штатах Теннесси и Миссисипи.