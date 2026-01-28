Конфликт с Ираном может стать тренировкой для США перед войной с Китаем

Хуситы непрерывно атаковали американские корабли всеми средствами, и в Красном море каждый день шел морской бой. В ход шло все, что группировка могла смастерить своими силами и что поставляли иранские союзники. В начале 2025 года эсминец «Спрюэнс» вернулся на базу в Сан-Диего после похода в Красном море, — и на его надстройке наблюдатели насчитали семь отметок за сбитие дрона, три — за крылатые ракеты и еще три — за ракеты баллистические. Контр-адмирал Марк Мигес, командующий ударной группой авианосца «Дуайт Эйзенхауэр», рассказывал, что под его командованием флот уничтожил как минимум один ударный подводный дрон-камикадзе.