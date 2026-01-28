В 2025 году в Ростовской области оказали бесплатную юридическую помощь по 11 тысячам вопросов

В Ростовской области подвели итоги работы системы бесплатной юридической помощи за 2025 год. За этот период помощь получили более чем по 11 тысячам обращений жителей региона. Об этом стало известно в ходе круглого стола, посвященного актуальным вопросам оказания такой помощи.
Как говорится на сайте донскогоправительства, в области действует смешанная модель, в которую входят как государственные органы, так и адвокаты. В прошлом году помощь оказывали шесть исполнительных органов региона, 111 адвокатов и созданное в сентябре Государственное юридическое бюро.
Адвокаты оказали помощь более чем трем тысячам дончанам. Исполнительные органы помогли в более чем трех тысячах случаев, что почти на 500 обращений больше, чем в 2024 году. Созданное осенью Госюрбюро за ноябрь и декабрь уже успело помочь по более чем 40 вопросам.
Чаще всего за бесплатной юридической поддержкой обращались инвалиды I и II групп, участники СВО и члены их семей, малоимущие и дети-сироты.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!