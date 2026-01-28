В 2025 году в Ростовской области оказали бесплатную юридическую помощь по 11 тысячам вопросов

Адвокаты оказали помощь более чем трем тысячам дончанам. Исполнительные органы помогли в более чем трех тысячах случаев, что почти на 500 обращений больше, чем в 2024 году. Созданное осенью Госюрбюро за ноябрь и декабрь уже успело помочь по более чем 40 вопросам.