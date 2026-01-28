Ричмонд
Скончалась профессор пермского медицинского университета

В Перми 27 января после тяжелой болезни умерла заслуженный врач Наталья Малютина. Она более 30 лет руководила кафедрой Пермского государственного медицинского университета. Об этом сказано в telegram-канале вуза.

Наталья Малютина проработала в вузе более 30 лет.

В Перми 27 января после тяжелой болезни умерла заслуженный врач Наталья Малютина. Она более 30 лет руководила кафедрой Пермского государственного медицинского университета. Об этом сказано в telegram-канале вуза.

«27 января 2026 года ушла из жизни Наталья Николаевна Малютина — профессор ПГМУ, заслуженный врач Российской Федерации. Она была человеком, чье имя для многих поколений связано с медициной труда, наукой и университетом», — сказано в сообщении.

Наталья Малютина сформировала Пермскую школу профпатологии и медицины труда, активно участвовала в общественной и экспертной жизни вуза. Коллеги вспоминают ее как открытого и коммуникабельного человека.