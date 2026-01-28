Названы сроки устранения коммунального ЧС в свердловском городе, где не могут построить котельные

Система теплоснабжения города находится в изношенном состоянии, попытки модернизировать ее предпринимаются с 2018 года. В тот период было подписано концессионное соглашение между региональными властями и компанией «Синергия», которая обязалась вложить порядка 500 млн рублей в модернизацию теплового комплекса. Однако за несколько лет подрядчик выполнил лишь около 10% предусмотренных работ, и в марте 2025 года соглашение расторгли. С этого момента городские власти поддерживают работу котельных собственными силами. Сейчас объем необходимых инвестиций оценивается уже в диапазоне от 800 млн до 1 млрд рублей.