Названы сроки устранения коммунального ЧС в свердловском городе, где не могут построить котельные

Проблемы в котельных Кушвы возникают регулярно (архивное фото).
Капитальный ремонт котла в котельной «Уральская» в Кушве (Свердловская область) продлится до 30 января. Ранее в городе произошло две коммунальных аварии, одна из которых пришлась на крепкие морозы.
«26 января начался капитальный ремонт котла в котельной “Уральская”. Работы планируется завершить до 30 января», — написал глава муниципального округа Михаил Слепухин в своем telegram-канале. Он добавил, специалисты отслеживают температурный режим в домах.
Из-за ремонтных работ и снижения температурного режима в школе № 10 учеников перевели на дистанционное обучение. При этом закрывать детский сад № 10 власти не планируют.
«Бригада работает практически круглосуточно. Делается все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить нормальное теплоснабжение в ваших домах», — подчеркнул Слепухин.
В январе в Кушве произошли две аварии на коммунальных сетях. Первая из них пришлась на период новогодних каникул, в результате чего без отопления остались около 11 тысяч жителей. Источники URA.RU тогда допускали, что подобная ситуация может повториться, но уже на другой котельной — «Уральской». Глава города Слепухин подтверждал, что этот объект действительно требует либо капитального ремонта, либо полной замены. Второй инцидент произошел 23 января: при температуре воздуха минус 37 градусов жители вновь остались без тепла.
Система теплоснабжения города находится в изношенном состоянии, попытки модернизировать ее предпринимаются с 2018 года. В тот период было подписано концессионное соглашение между региональными властями и компанией «Синергия», которая обязалась вложить порядка 500 млн рублей в модернизацию теплового комплекса. Однако за несколько лет подрядчик выполнил лишь около 10% предусмотренных работ, и в марте 2025 года соглашение расторгли. С этого момента городские власти поддерживают работу котельных собственными силами. Сейчас объем необходимых инвестиций оценивается уже в диапазоне от 800 млн до 1 млрд рублей.