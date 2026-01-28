Ограничения на полеты сняты в аэропорту Краснодара

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропорту Краснодара около 01:52 мск. Это было необходимо для того, чтобы обеспечить безопасность полетов.
По данным Минобороны, 24 беспилотника ликвидировали над территорией Краснодарского края в течение прошедшей ночи. 23 беспилотника сбили над территорией Республики Крым, еще шесть уничтожили над акваторией Черного моря, а над акваторией Азовского моря — три БПЛА.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше