Разработан ИИ-консультант для промышленности

Как отметил кандидат технических наук, заведующий лабораторией Искусственного интеллекта МГУ им. Н. П. Огарева Станислав Ямашкин, при создании интеллектуального консультанта используется открытое программное обеспечение, что обеспечивает прозрачность архитектуры и независимость от внешних поставщиков. «Система проектируется с учетом работы в среде отечественных операционных систем и корпоративной инфраструктуры. В рамках MVP применяется языковая модель с открытой лицензией, при этом архитектура позволяет при необходимости заменить ее, включая переход на отечественные разработки», — сказал Ямашкин.