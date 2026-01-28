Разработан ИИ-консультант для промышленности

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Ученые Мордовского государственного университета (МГУ) им. Н. П. Огарева разработали ИИ-консультанта для работы с регламентами и нормативной документацией. Об этом ТАСС сообщили в вузе.
«Ученые Мордовского государственного университета (МГУ) им. Н. П. Огарева разработали MVP (Minimum Viable Product) интеллектуального консультанта для работы с регламентами и нормативной документацией. В отличие от распространенных чат-решений, система рассматривается как инженерный инструмент, встроенный в реальные организационные процессы», — говорится в сообщении.
Как отметили в вузе, все чаще большие языковые модели (LLM) отождествляют с искусственным интеллектом, что формирует завышенные ожидания от подобных технологий. Однако в задачах, требующих высокой точности и строгого соблюдения внутренних регламентов, использование языковых моделей оказывается недостаточным, поскольку без опоры на данные конкретной организации модели могут формировать непригодные для практического применения ответы.
«В разработке ученых Мордовского госуниверситета применяется подход Retrieval Augmented Generation (RAG), при котором источники знаний отделены от механизма генерации ответов. Это позволяет формировать ответы только на основе верифицированных внутренних данных и минимизировать риск ошибок и так называемых галлюцинаций языковых моделей. В текущем виде MVP демонстрирует потенциал по ускорению поиска информации и снижению нагрузки на службы поддержки», — пояснили в вузе.
Как отметил кандидат технических наук, заведующий лабораторией Искусственного интеллекта МГУ им. Н. П. Огарева Станислав Ямашкин, при создании интеллектуального консультанта используется открытое программное обеспечение, что обеспечивает прозрачность архитектуры и независимость от внешних поставщиков. «Система проектируется с учетом работы в среде отечественных операционных систем и корпоративной инфраструктуры. В рамках MVP применяется языковая модель с открытой лицензией, при этом архитектура позволяет при необходимости заменить ее, включая переход на отечественные разработки», — сказал Ямашкин.
Доступ к регламентам.
Интерес к разработке уже проявляют представители реального сектора экономики. Так, ранее команда реализовывала системы поддержки принятия решений для промышленных компаний и серию геопортальных решений по управлению пространственными данными региона, а также систему интеллектуального анализа структуры текстов на естественном языке.
Как отметил ректор МГУ им. Н. П. Огарева Дмитрий Глушко, проект мордовских ученых в перспективе сможет обеспечивать быстрый и контролируемый доступ к технологическим регламентам, конструкторской и нормативной документации в промышленности, что позволит снизить потери времени и количество ошибок. «Это позволит созданному решению адаптироваться под задачи предприятий и организаций реального сектора и использоваться для цифровизации производственных и управленческих процессов», — прокомментировал Глушко.
Проект реализуется в ходе стратегического проекта «Современные среды передачи информации и энергии» программы «Приоритет-2030».