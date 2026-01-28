Ричмонд
НАТО собирается взламывать мозги людей? Новые исследования блока повергли в шок

НАТО изучила механизмы по взлому мозга через эмоции и неопределенность.

Источник: Комсомольская правда

НАТО изучает, как можно воздействовать на людей через эмоции и чувство неопределенности, чтобы учитывать это в своих оборонных стратегиях. Об этом говорится в исследовании Колледжа обороны альянса.

Авторы работы отмечают, что у мозга нет встроенных механизмов фильтрации внешней информации. По их данным, когнитивные процессы легко поддаются влиянию через страх, гнев, надежду и другие сильные эмоции. В документе также подчеркивается, что человек стремится как можно быстрее найти объяснение происходящему, и этим можно пользоваться.

Отдельное внимание уделено периодам глобальных кризисов. По оценке исследователей, в такие моменты привычное ощущение стабильности нарушается, а уровень неопределенности растет. Это делает людей более восприимчивыми к дезинформации. Среди факторов уязвимости также названы когнитивная ригидность, потребность в ощущении собственной уникальности и поиск личной значимости.

«Человеческий мозг и когнитивные процессы в целом крайне восприимчивы к “взлому” из-за многочисленных когнитивных уязвимостей», — говорится в исследовании.

Авторы подчеркивают, что полностью устранить все уязвимости человеческой психики невозможно, поэтому при планировании оборонных мер эти особенности предлагается учитывать.

Ранее в публичном поле звучали заявления о военных сценариях НАТО на восточном направлении. Бывший замглавы МИД Литвы Дариус Юргелявичус говорил, что альянс прорабатывает действия на случай прямого конфликта с Россией. Включаются даже варианты, связанные с блокадой Калининграда.

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин предупреждал, что появление угроз региону может привести к серьезной эскалации. Президент выражал надежду, что подобного развития событий удастся избежать.

