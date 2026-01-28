НАТО собирается взламывать мозги людей? Новые исследования блока повергли в шок

Авторы работы отмечают, что у мозга нет встроенных механизмов фильтрации внешней информации. По их данным, когнитивные процессы легко поддаются влиянию через страх, гнев, надежду и другие сильные эмоции. В документе также подчеркивается, что человек стремится как можно быстрее найти объяснение происходящему, и этим можно пользоваться.