Приморские пожарные деблокировали водителя после ДТП около Екатериновки

Приморские спасатели деблокировали водителя, пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии с участием трёх автомобилей на мосту в селе Екатериновка Партизанского округа Приморского края. Об этом сообщило Министерство гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Приморского края в своём Telegram-канале.