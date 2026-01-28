Приморские пожарные деблокировали водителя после ДТП около Екатериновки

Приморские спасатели деблокировали водителя, пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии с участием трёх автомобилей на мосту в селе Екатериновка Партизанского округа Приморского края. Об этом сообщило Министерство гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Приморского края в своём Telegram-канале.
Инцидент произошёл сегодня, 28 января. В 65-ю пожарную часть 18-го отряда противопожарной службы Приморского края по охране Партизанского муниципального округа поступило сообщение о ДТП.
По данным ведомства, на мосту в границах села Екатериновка столкнулись три автомобиля.
Прибывшие на место происшествия пожарные провели работы по извлечению пострадавшего водителя, которого зажало в одном из транспортных средств.
После спасения участника аварии передали бригаде скорой медицинской помощи.