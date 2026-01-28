Власти Сургута анонсировали масштабные проекты по благоустройству

Летом в Сургуте начнется масштабное благоустройство общественных пространств.
В Сургуте в этом году планируют завершить реконструкцию дорожно-тропиночной сети на территории парка «За Саймой», а также реализовать проекты по благоустройству новой набережной и городских общественных пространств. Об этом сообщил URA.RU директор управления капитального строительства города Андрей Арменчу.
«В прошлом году мы сделали магистральную тропинку, которая огибает весь парк. В этом году сделаем все внутренние дорожки. Таким образом, вопрос, связанный с дорожно-тропиночной сетью будет закрыт полностью», — сообщил Арменчу.
За лето в Сургуте планируют благоустроить два участка набережной Саймы в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Речь идет о территории от Дворца торжеств до улицы Университетской со стороны СОКБ. «Там будет обустроена набережная с тротуарной плиткой, малыми архитектурными формами, освещением и видеонаблюдением. Получится комфортная территория для прогулок», — отметил руководитель УКС.
Кроме того, завершено проектирование сквера на улице Энергетиков на месте так называемого грэсовского пятачка. «Проектная документация готова. В этом году планируем приступить к строительству. Сроки завершения определим позже — за год или за два», — пояснил Арменчу.
Дорожки в парке «За Саймой» обустроят до осени.
Проект предусматривает установку стелы с подсветкой, отсылающей к теме энергетики, а также комплексное благоустройство территории. Запланированы озеленение, установка лавочек и навесов.
Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте появится первый сухой фонтан благодаря механизму инициативного бюджетирования. Он будет обустроен в парке «Кедровый лог».