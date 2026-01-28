Режиссер Богомолов дал ответ на критику его назначения в Школу-студию МХАТ

Режиссер заявил, что сегодня любой актер и постановщик, работающий всерьез, так или иначе существует в рамках этой методологии, независимо от того, в каком учебном заведении он получал образование. По его мнению, при обсуждении будущего Школы-студии МХАТ важнее говорить не о биографии руководителя, а об эффективности, целях, задачах и проблемах, стоящих перед театральным образованием.