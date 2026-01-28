Режиссер Богомолов дал ответ на критику его назначения в Школу-студию МХАТ

Режиссер Константин Богомолов прокомментировал критику своего назначения на пост исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ. В беседе с «Известиями» он заявил, что не намерен участвовать в публичных переписках и предпочитает работать, а не обсуждать происхождение и «принадлежность» к тем или иным театральным кругам.
По словам Богомолова, он не считает для себя приемлемым формат коллективных обращений, особенно анонимных. Режиссер подчеркнул, что жалобы, пересказы и письма не относятся к его способу существования, поскольку он «человек дела». В этом контексте он напомнил фразу, которую, по его словам, часто повторял бывший художественный руководитель МХАТа Олег Табаков, — «надо, господа, дело делать».
Богомолов отметил, что рассуждения о «своих» и «чужих» в театральной среде считает наивными и порой лишенными смысла. Он указал, что вся русская театральная школа выросла из системы Константина Станиславского. По его словам, его мастер в ГИТИСе Андрей Гончаров напрямую наследовал традиции МХАТа и воспитывал учеников в методе русского психологического театра.
Режиссер заявил, что сегодня любой актер и постановщик, работающий всерьез, так или иначе существует в рамках этой методологии, независимо от того, в каком учебном заведении он получал образование. По его мнению, при обсуждении будущего Школы-студии МХАТ важнее говорить не о биографии руководителя, а об эффективности, целях, задачах и проблемах, стоящих перед театральным образованием.
Богомолов подчеркнул, что Школа-студия МХАТ остается одним из столпов отечественной театральной системы, однако, по его словам, она также нуждается в развитии, обновлении и иногда — в непростых решениях.
Поводом для публичной дискуссии стало обращение выпускников Школы-студии МХАТ, направленное 26 января министру культуры России Ольге Любимовой. Авторы письма потребовали снять Богомолова с должности исполняющего обязанности ректора.
Выпускники заявили, что руководить Школой-студией должен человек, прошедший обучение именно в этом вузе. Они призвали рассмотреть кандидатуры, чья профессиональная биография напрямую связана с МХАТом и, по их мнению, соответствует этическим принципам, заложенным основателями школы.
