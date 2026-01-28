Совмин Беларуси установил новые тарифы на нотариальные услуги

Правительство Беларуси установило новые тарифы за совершение нотариальных действий. О подписании премьер-министром Александром Турчиным постановления «Об оплате нотариальных действий и услуг правового и технического характера» сообщили в официальном телеграм-канале Совмина Беларуси.
Названный источник, в частности, указывает, что документом устанавливаются нотариальные тарифы за совершение новых нотариальных действий и услуг правового и технического характера.
При этом размер действующих тарифов, а также перечень предоставляемых льгот сохраняются без изменений.
