Совмин Беларуси установил новые тарифы на нотариальные услуги

Правительство установило новые тарифы на нотариальные услуги в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Правительство Беларуси установило новые тарифы за совершение нотариальных действий. О подписании премьер-министром Александром Турчиным постановления «Об оплате нотариальных действий и услуг правового и технического характера» сообщили в официальном телеграм-канале Совмина Беларуси.

Названный источник, в частности, указывает, что документом устанавливаются нотариальные тарифы за совершение новых нотариальных действий и услуг правового и технического характера.

При этом размер действующих тарифов, а также перечень предоставляемых льгот сохраняются без изменений.

