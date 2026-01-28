Ричмонд
Боинг-737 из Москвы улетел в Саратов вместо Волгограда

В аэропорту Волгограда на утро 28 января наблюдаются массовые задержки рейсов, причиной которых стали введенные накануне Росавиацией ограничения.

Источник: https://v102.ru/news/153540.html

По данным электронного табло, сбой в расписании коснулся восьми авиарейсов. Так, Боинг-737 авиакомпании «Победа», который должен был приземлиться 27 января в 23−20 ч., вынужденно изменил маршрут и направился в Саратов. Пассажиры должны прилететь в Волгоград сегодня, 28 января, в 10−20 ч.

Надолго застряли в аэропорту Волгограда и туристы, которые должны были вылететь на отдых в Шарм-эль-Шейх. Рейс перенесли с 6−55 ч. 28 января на 14−30 ч. Также на более позднее время сдвинуто прибытие двух бортов из столицы и, соответственно, вылет самолетов в данном направлении.

Напомним, аэропорт Волгограда не принимал и не отправлял самолеты с вечера 27 января. Запрет действовал около 12 часов. По данным Минобороны, минувшей ночью в небе над регионом сбили один БПЛА.

