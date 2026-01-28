Самолет рухнул в Индии, погиб замминистра штата Махараштра Аджит Павар

Среди погибших — глава партии NCP и заместитель главного министра штата Махараштра Аджит Павар, а также его сотрудники службы безопасности и пилот. По данным СМИ, в этот день Павар должен был принять участие в четырех важных общественных встречах в преддверии выборов в местные органы власти.