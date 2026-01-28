Московский эксперт по транспорту объяснил, почему в Екатеринбурге постоянно ломаются трамваи

Последний год в Екатеринбурге каждодневно в разных точках города ломаются трамваи. Новости об этом для всех стали уже привычными. Главная причина, конечно, — возраст подвижного состава. Однако есть и другие. Подробнее о ситуации с электротранспортом в столице Урала — в материале ЕАН.