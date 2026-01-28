Московский эксперт по транспорту объяснил, почему в Екатеринбурге постоянно ломаются трамваи

Последний год в Екатеринбурге каждодневно в разных точках города ломаются трамваи. Новости об этом для всех стали уже привычными. Главная причина, конечно, — возраст подвижного состава. Однако есть и другие. Подробнее о ситуации с электротранспортом в столице Урала — в материале ЕАН.
Средний возраст трамваев в Екатеринбурге составляет почти 40 лет — 38,8 года. В городе курсируют 363 вагона «Татра», в том числе 296 вагонов модели Т-3 и 67 трамваев модели Т-ЗМ. Эксплуатируется и 18 новых трамвайных вагонов:
- два 71−911ЕМ («Львенок»);
- тринадцать вагонов модели 71−639 («Кастор»);
- три вагона 71−665 («Арктур»);
- модели 71−415М, 71−233А находятся на эксплуатационных испытаниях.
«Количество технических неисправностей на линии в 2025 году по отношению к 2024 году снизилось на 3%. Основная причина неисправностей связана с возрастом трамвайных вагонов», — утверждают в администрации города.
Директор Института транспортного планирования Российской академии транспорта (РАТ) Михаил Якимов в разговоре с ЕАН назвал сразу несколько причин сложной ситуации в трамваями в Екатеринбурге. Среди факторов, которые влияют на работу транспорта, он видит и износ инфраструктуры. По словам эксперта, кривые пути быстрее выводят из строя тележки трамвая. Якимов заявил и о снижении качества обслуживания.
«Люди, поддерживающие состояние трамваев, уходят на пенсию. Им на смену приходят люди, которые обучены делать ремонт с помощью замены, а не доработки. А заменить порой бывает не на что, так как трамвай типа “Татра” Т-3 давно снят с производства», — отметил московский эксперт.
В администрации города ЕАН сообщили, что сейчас численность ремонтного персонала в «Гортрансе» составляет 436 человек. За 2025 год количество сотрудников ремонтного персонала увеличилось на 29 человек.
«Нехватка ремонтного персонала сохраняется, но это не сказывается на ремонтно-восстановительных работах, восстановление подвижного состава выполняется своевременно. С целью улучшения кадровой ситуации проведены мероприятия по повышению заработной платы, что позволило значительно снизить отток кадров и изменить динамику по набору новых сотрудников», — подчеркнул, отвечая на запрос ЕАН, глава директора транспорта Игорь Ощепков.
Директор Института транспортного планирования РАТ Якимов назвал морально устаревшие «Татры» транспортом для социально незащищенных категорий граждан, так как старые трамваи не могут конкурировать с теми же низкопольными автобусами.
Якимов назвал еще одну неочевидную причину проблем с трамваями. По его мнению, это наличие в городе метро.
«Да, как ни странно, но это тоже влияет, так как метро требует очень больших вложений из бюджета. Денег на дорогой трамвай у города не остается, проще опять-таки использовать более дешевый автобус», — заявил эксперт.
По его словам, санкции и «серый» импорт тоже отражаются на состоянии подвижного состава. После 2022 года стало сложнее достать отдельные узлы на чехословацкие вагоны.
«Китайские аналоги, мягко скажем, иного качества. И чем больше городов России будут переходить на современные низкопольные вагоны, тем сложнее будет на старые вагоны найти детали и людей, умеющих их восстанавливать», — подытожил Якимов.