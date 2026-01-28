«Даже смотреть нельзя»: Чемпионка мира раскрыла жёсткий запрет для украинских спортсменов

По её словам, ограничения носят жёсткий характер и распространяются даже на элементарные жесты спортивного этикета. Устинова рассказала, что украинской сборной запрещено пожимать руки, обниматься, разговаривать и даже смотреть в сторону российских атлетов, из-за чего любое общение между командами полностью исключено.
«Просто украинской сборной запрещено с нами как-то контактировать, даже смотреть на нас, поэтому с ними мы никак не общаемся», — поделилась Устинова в беседе с порталом sport24.ru.
При этом чемпионка подчеркнула, что с представителями других стран атмосфера на турнирах остаётся спокойной и доброжелательной, а давления на россиян со стороны иностранцев она не чувствует. Также спортсменка отметила, что на чемпионате мира в Венгрии из судейских бригад исключили представителей России и Украины, чтобы избежать возможной предвзятости при выставлении оценок.
Ранее Life.ru писал, что Международный олимпийский комитет запретил российским спортсменам участвовать в параде на церемонии открытия Олимпиады-2026. Атлетам, выступающим в нейтральном статусе, разрешили присутствовать на мероприятии, но без выхода в общей колонне. На данный момент приглашения на Игры получили девять российских спортсменов.
