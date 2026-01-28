«Даже смотреть нельзя»: Чемпионка мира раскрыла жёсткий запрет для украинских спортсменов

При этом чемпионка подчеркнула, что с представителями других стран атмосфера на турнирах остаётся спокойной и доброжелательной, а давления на россиян со стороны иностранцев она не чувствует. Также спортсменка отметила, что на чемпионате мира в Венгрии из судейских бригад исключили представителей России и Украины, чтобы избежать возможной предвзятости при выставлении оценок.