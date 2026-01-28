Чемпионка мира Устинова: украинцам запрещено общаться со спортсменами из РФ

Чемпионка мира по пилонному спорту Ксения Устинова заявила, что украинские спортсмены избегают любого контакта с россиянами на международных соревнованиях. Об этом сообщает Sport24.
«Украинской сборной запрещено с нами как-то контактировать. Им нельзя ни протягивать руку, ни обнимать, ни разговаривать, даже смотреть на нас. Поэтому мы с ними никак не общаемся», — рассказала Устинова.
При этом она подчеркнула, что атлеты из других стран свободно идут на контакт с российскими спортсменами, и никакого давления с их стороны не ощущается.
Устинова также напомнила, что на чемпионате мира в Венгрии организаторы исключили судей из России и Украины, чтобы избежать возможной предвзятости при выставлении оценок.
Накануне стало известно, что Международный олимпийский комитет допустил на Олимпиаду в Италии российских горнолыжников Юлию Плешкову и Семена Ефимова, а также саночников Павла Репилова и Дарью Олесик.
При этом россияне не будут участвовать в церемонии открытия Олимпиады.