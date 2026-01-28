Водоканал объяснил, что произошло под Минском из-за выброшенных в унитаз влажных салфеток

Водоканал недалекого от Минска Смолевичского района показал, что произошло из-за выброшенных в унитаз влажных салфеток. Об этом пишет Наталья Антоненко в издании smolevichi-24.by.
Директор организации Евгений Николаев, комментируя прорыв трубы в подвале дома на улице Красной в Смолевичах, сказал, что ее спровоцировали, с одной стороны, сильные морозы, а с другой — засор оборудования.
«Наша главная проблема — привычка граждан выбрасывать в унитазы влажные салфетки и тряпки. Эти отходы не растворяются в воде и засоряют насосное оборудование», — сказал Николаев.
Далее прохождение воды через канализационно-насосные станции снижается, а в условиях «минуса» она застаивается и замерзает. Так образуются ледяные пробки в трубах и риску возврата стоков в жилые дома.
Кстати, издание привело и снимок того, что накапливается в трубах из-за попадающих в них предметов вроде влажных салфеток. Он выше. Зрелище не из приятных. Потому водоканал снова призывает белорусов к сознательности.
Ранее белорусский юрист сказала, можно ли приносить в кинотеатр свою еду. Было объяснено и то, кто получает жилье после смерти людей без наследников. Также есть ответ на вопрос, может ли начальство отправить сотрудников убирать снег в рабочее время.
Тем временем специалисты объяснили причины ярких вспышек на улицах Минска 27 января.
А жительница новостройки из «Минск-Мира» пожаловалась властям, что ее дом оказался «несуществующим».