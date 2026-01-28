Как короткий рабочий февраль скажется на зарплате

«Длина месяца и количество рабочих дней в нем при окладной системе оплаты труда никоим образом на конечную сумму заработной платы за месяц не влияют», — сказала Бессараб в разговоре с ТАСС. Она напомнила, что это требование закреплено в трудовом законодательстве и не может корректироваться работодателем. То есть, при окладной системе оплаты работодатели обязаны выплачивать работнику фиксированную сумму за полностью отработанный месяц, независимо от того, сколько в нем рабочих дней.