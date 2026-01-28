Как короткий рабочий февраль скажется на зарплате

Короткий рабочий февраль не скажется на окладах, напомнила депутат Светлана Бессараб.
Количество рабочих дней в феврале 2026 года не отразится на размере окладов работников, несмотря на то, что месяц станет одним из самых коротких по продолжительности труда. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
«Длина месяца и количество рабочих дней в нем при окладной системе оплаты труда никоим образом на конечную сумму заработной платы за месяц не влияют», — сказала Бессараб в разговоре с ТАСС. Она напомнила, что это требование закреплено в трудовом законодательстве и не может корректироваться работодателем. То есть, при окладной системе оплаты работодатели обязаны выплачивать работнику фиксированную сумму за полностью отработанный месяц, независимо от того, сколько в нем рабочих дней.
Согласно производственному календарю, в 2026 году в феврале и мае будет наименьшее количество рабочих дней, исключая январь. В остальные месяцы в среднем будет от 20 рабочих дней. Ранее Бессараб уже напоминала, что ближайшая короткая рабочая неделя россиян ожидает с 24 по 27 февраля из ‑за празднования Дня защитника Отечества.